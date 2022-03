Abzocke per Anzeige: Wie Gastgewerbler bedrängt werden

"Was mir direkt komisch vorkam: dass mich die Anruferin sehr bedrängt hat." So schildert Tobias Baumann seinen ersten Telefon-Kontakt mit einer angeblichen Mitarbeiterin der "Verlag der Stadt GmbH" Anfang Februar.

Tobias Baumann kennt sich aus mit Verlagen und Anzeigen. Seit zehn Jahren ist er Direktor für Verkauf und Marketing im Hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg. Er ist über diesen Anruf irritiert und schließlich alarmiert. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Gegen die "Verlag der Stadt GmbH" laufen bereits Ermittlungen der Polizei.

Warnung an Hoteliers, Gastgeber und Gastronomen

"Achtung Abzocke!" Mit dieser Warnung wendet sich Anfang Februar die Regionalagentur der Tourismus-Region "StarnbergAmmersee" im Landkreis Starnberg an Hoteliers, Gastronomen, private Vermieter von Ferienwohnungen. Also an alle Gastgeber und Gastgeberinnen, die in ihrem Gastgeber-Verzeichnis eine Anzeige für ihre Unterkunft oder ihr Restaurant geschaltet haben. Denn zurzeit versuchen Anrufer, Gewerbetreibende mit falschen Werbe-Anzeigen um ihr Geld zu bringen.

Betrüger nutzen Adressen aus offiziellen Gastgeber-Verzeichnissen

Die Vorgeschichte: Auch Tobias Baumann hat, um das Hotel Vier Jahreszeiten zu bewerben, mehrere Anzeigen im Gastgeber-Verzeichnis und den Info-Broschüren der Tourismus-Region geschaltet. Dann meldet sich auf einmal die "Verlag der Stadt GmbH" bei ihm. Mit der Aufforderung, er solle seinen angeblichen Anzeigen-Vertrag verlängern. "Mir hat dieser Verlag vom Namen her gar nichts gesagt. Gleichzeitig hat die Anruferin gedrängt, ich solle sofort den Vertrag abschließen. Am besten telefonisch zusagen, und für die nächsten Jahre", erinnert sich Tobias Baumann.

Der Hotel-Manager fordert die Anruferin auf, ihm den angeblichen Vertrag zu schicken, den er abgeschlossen haben soll. Was er bekommt, ist ein neuer Vertrag. Und in den ist anscheinend sein Anzeigentext aus dem Starnberger Gastgeber-Verzeichnis hineinkopiert.

Tobias Baumann hält den Vertrag während des Interviews mit dem BR in seinen Händen und erklärt die Vertrags-Konditionen: "Entweder man sagt zu zu dieser Anzeige oder man sagt ab. Und was auch nirgends normal ist oder was es nicht gibt: dass der Rücktritt auch nochmal etwas kostet. Wenn ich diesen Rücktritt angebe, zahle ich trotzdem 300 Euro."

Schon früher erfolgreiche Abzock-Versuche

Tobias Baumann wendet sich an die regionale Tourismusagentur "StarnbergAmmersee", die jährlich das Gastgeber-Verzeichnis herausbringt. Deren Leiter wird sofort tätig, verschickt eine Warnung an alle Inserenten seines Gastgeber-Verzeichnisses. Denn schon früher wurden seine Anzeigenkunden Opfer dubioser Verlage.

Klaus Götzl, Leiter der Tourismus-/Regionalagentur gwt Starnberg, erzählt: Manche hätten unvorsichtig Verträge unterschrieben, ohne im Kleingedruckten zu lesen, dass sie sich auf drei oder fünf Jahre gebunden haben. Er keine einen Fall, da sei es bei einer Anzeige um 1.000 Euro gegangen, zuzüglich zur Mehrwertsteuer. "Und wenn Sie da Pech haben, dann zahlen Sie fünf Jahre lang 1.000 Euro."

Die Anzeigen landen offenbar nirgends. Wer sich auf solch ein Geschäft eingelassen hat, erfährt jedenfalls nicht, ob und wo seine Anzeigen überhaupt veröffentlicht werden.

Wer steckt hinter der "Verlag der Stadt GmbH"?

Die Polizei bestätigt dem BR auf Anfrage, dass bayernweit bereits mehrere Anzeigen gegen die "Verlag der Stadt GmbH" vorliegen. Wer steckt dahinter? Die "Verlag der Stadt GmbH" hat eine Internetseite. Eine Telefonnummer für Rückfragen aber gibt es nicht.

Mehr dazu weiß Rechtsanwalt Claus Radziwill aus Berlin. Seit 20 Jahren deckt seine Kanzlei Vertrags-Abzocken auf. Auch die der "Verlag der Stadt GmbH". "Die Firma taucht im Internet-Auftritt als GmbH auf. Sie ist aber in ganz Deutschland in keinem Handelsregister verzeichnet. Also kurzum: Auf ganzer Linie haben wir es mit Betrug zu tun", erklärt Radziwill.

BR erhält keine Stellungnahme

Auch der BR überprüft bei seiner Recherche das Handelsregister. Eine "Verlag der Stadt GmbH" findet sich nicht. Auf eine E-Mail des Bayerischen Rundfunks an den angeblichen Verlag mit der Bitte um Stellungnahme zu den Vorwürfen, er würde fremde Anzeigen-Texte kopieren und Anzeigen gegebenenfalls gar nicht veröffentlichen, meldet sich schriftlich ein Anwalt. Er kündigt eine Stellungnahme in den nächsten Tagen an. Doch diese Stellungnahme trifft auch nach über einer Woche und trotz erneuter Erinnerung nicht ein.

Anwalt: Betrogene sollten sich immer wehren

Rechtsanwalt Radziwill erklärt, die "Verlag der Stadt GmbH" sei nur einer von vielen Akteuren. Fast wöchentlich tauchten neue Firmen dieser Art auf. Wer ihre Anzeigen-Verträge unterschreibe und nicht zahle, den würden die angeblichen Verlage sogar verklagen.

Aber egal, ob man als getäuschter Kunde schon gezahlt hat oder nicht, man sollte sich immer wehren. Denn: "Spätestens wenn ein Inkasso-Unternehmen oder ein Gericht sich melden, braucht man anwaltlichen Rat. Das ist für die meisten Gewerbetreibenden dann doch eine zu komplexe juristische Thematik. Die Chancen sind aber sehr gut, aus der Sache rauszukommen", erklärt Claus Radziwill.

Auch Tobias Baumann vom Hotel Vier Jahreszeiten ist gut aus der Sache herausgekommen. Er hat nichts unterschrieben. Und als er mit einem Anwalt drohte, hörten die penetranten Anrufe sofort auf.

Offenbar ist nicht nur Bayern das Ziel der Abzock-Versuche: Mittlerweile warnt auch der Verbraucherservice e.V. aus Essen vor der "Verlag der Stadt GmbH" und bietet Betroffenen Unterstützung an.