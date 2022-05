Abzocke im Netz: Immer mehr Anleger Opfer von Cybertrading

Sie tragen Namen wie Globalix oder Alpha Financial Group. Und locken ihre Opfer mit hohen Gewinnen, mit Geheimsystemen, auf die angeblich auch Prominente schwören. Hinter diesem so genannten Cybertrading stecken kriminelle Banden, die meist aus dem Ausland agieren und teilweise konzernähnliche Strukturen haben. Die Täter sind psychologisch gut geschult, so dass die Opfer ihnen immer wieder Geld überweisen, doch das ist am Ende futsch, die Chance es wiederzubekommen gering.

Deshalb rät der bayerische Justizminister Georg Eisenreich zur Vorsicht. Wenn die Gewinne zu hoch seien, um wahr zu sein, sollten die Alarmglocken läuten, so Eisenreich. Da müsse man zumindest nachprüfen, ob man nicht einem Betrüger aufgesessen sei.

Unseriöse Angebote - Im Zweifel an die Polizei wenden

Das heißt konkret, dass die Anleger ins Impressum gucken, wer hinter der Firma steckt. Oder im Internet recherchieren, ob es zu einem Unternehmen eventuell schon negative Erfahrungsberichte gibt. Und im Zweifel sollten sie sich an die Polizei wenden. Seit drei Jahren werden die Ermittlungen bei der Zentralstelle Cybercrime in Bamberg gebündelt. Allein hier sei ein Gesamtschaden von 250 Millionen Euro anhängig, so Staatsanwalt Nino Goldbeck von der Zentralstelle Cybercrime. Die Dunkelziffer liege wahrscheinlich viel höher.

Allein in Bayern sind über 900 Trading-Plattformen bekannt

Die Opfer würden vier, fünf oder sogar sechsstellige Summen investieren. In einem Fall waren fünf Millionen Euro weg. Dabei würden die Betrüger zu Beginn sogar Gewinne ausschütten, um das Vertrauen zu den Opfern weiter auszubauen. Allein den bayerischen Behörden seien 900 unterschiedliche Trading-Plattformen bekannt und 4.500 Opfer - und es würden sich immer wieder neue Geschädigte melden.