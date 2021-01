Absperrbänder weg – Feneberg darf ganzes Sortiment verkaufen

Mit rot-weißen Bändern sind zurzeit in vielen Supermärkten Regale gesperrt. Waren aus diesen Regalen wie Küchenartikel, Spielzeug und Sportartikel dürfen nicht verkauft werden. Das Bild zeigt Absperrbänder bei Real. Auch Feneberg ist von solchen Anordnungen betroffen, bei denen sich die Behörden auf die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie berufen. Das Verwaltungsgericht Augsburg aber gab am Donnerstag einem Eilantrag der Supermarktkette recht und kippte eine Verfügung der Stadt Kempten, wie nun bekannt wurde. Ab sofort darf Feneberg damit in seinem Markt im Kemptner Fenepark wieder sein gesamtes Sortiment verkaufen.

Kempten wendet Entscheidung auch auf andere Supermärkte an

Die Stadt Kempten hat angekündigt, keine Beschwerde gegen den Beschluss einlegen zu wollen. Auch andere Supermärkte in Kempten dürfen wieder Artikel wie Haushaltswaren, Spielzeug und Sportartikel verkaufen, sofern diese zum üblichen Sortiment gehören. "Wir warten jetzt ab, ob das zuständige Ministerium bei der Verordnung nachbessert", sagte Rechtsamtsleiterin Carmen Hage.

Die Stadt Kempten hatte sich bei der Absperrung von Non-Food-Bereichen an Erläuterungen des Gesundheitsministeriums zur entsprechenden Verordnung orientiert. Die regelt für große Mischbetriebe das bestimmte Teile ihres Sortiments nicht verkauft werden dürfen , wenn die Abteilungen gut abgrenzbar sind.

Feneberg verkauft nur "übliches Sortiment"

Für das Verwaltungsgericht aber war nur die Verordnung selbst maßgeblich. Den Inhalt der zusätzlichen Erläuterungen zog das Gericht für seine Entscheidung nicht heran. Wolfgang Miller, Sprecher des Verwaltungsgerichts Augsburg, erklärte der Verordnung zufolge dürften Lebensmittelgeschäfte öffnen, in denen auf über der Hälfte der Ladenfläche Lebensmittel verkauft werden. Das trifft auch auf den Supermarkt der Kette Feneberg zu, um den es bei dem Eilantrag ging. Miller erklärte, die Verordnung untersage lediglich den Verkauf von Waren, die über das übliche Sortiment des jeweiligen Geschäfts hinausgehen. Feneberg biete aber nichts an, was das Unternehmen nicht auch sonst verkaufe. Daher dürfe Feneberg nun wieder, vollkommen konform mit der Verordnung, sein gesamtes Sortiment verkaufen.

Entscheidung zu Supermarkt in Memmingen steht noch aus

Gerichtssprecher Wolfgang Miller betonte im Gespräch mit dem BR, dass in diesem Verfahren nur zwischen den beiden Beteiligten, der Supermarktkette Feneberg und der Stadt Kempten, entschieden wurde. Der Beschluss könnte Signalwirkung haben. Eine weitere, ähnliche Entscheidung steht noch aus. Voraussichtlich am Montag befasst sich das Verwaltungsgericht Augsburg mit einem Supermarkt von Feneberg in Memmingen.