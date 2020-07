Abspaltung der Energiesparte: Siemens will seine Wurzeln kappen

Als die Siemens-Spitze in der letzten Mai-Woche ihren 380-seitigen Scheidungsvertrag vorstellte, da waren sie weit weg: Die Umweltschützer und Demonstranten, die noch im Februar bei der Hauptversammlung vor der Münchener Olympiahalle protestiert hatten – gegen das "schmutzige" Kohlegeschäft in allen Teilen der Welt, nicht nur in Australien.

Siemens ist bemüht, jetzt vor allem die Chancen der Abspaltung der Energiesparte zu betonen, und zwar nicht nur für die eigenen Mitarbeiter und Aktionäre, sondern auch mit Blick auf Siemens Energy und alle, die sich künftig für diese neue Aktie begeistern sollen. Der Name Siemens bleibt im neuen Logo erhalten, dient er doch als weltweiter Türöffner. Ab dem 28. September soll die neue Aktie an der Börse gelistet werden.

Glaubwürdige Börsen-Story

Siemens Energy steht mit einem Jahresumsatz von fast 29 Mrd. Euro und 91.000 Beschäftigten für bislang gut ein Drittel des gesamten Konzernumsatzes. Der Großteil des Energiegeschäfts entfällt dabei auf fossile Energien (Gas&Power). Doch mit Gasturbinen, Kraftwerken und Förderausrüstung lässt sich derzeit kaum Geld verdienen. Die Hoffnungen konzentrieren sich auf das lukrative Servicegeschäft – und natürlich auf die grünen Energien. Über die Windkrafttochter Siemens Gamesa will der neue Energiekonzern das Signal senden, Klimaschutz und Rendite vereinen zu können. Die langfristigen Prognosen für das weltweite Onshore- und Offshore-Windkraftgeschäft sind gut. Allerdings steckt die gesamte Energiesparte derzeit noch in den roten Zahlen.

Scheidung unter Schmerzen

Sollten die Anteilseigner heute zustimmen, dann bekommt jeder Siemens-Aktionär Ende September für zwei Siemens-Aktien automatisch eine Aktie der Siemens Energy AG in sein Depot gebucht. Siemens trennt sich so zunächst von 55 Prozent der Anteile (sog. Spin-off).

Das Problem: Ein Großteil der Siemens-Aktionäre sind institutionelle Anleger, also z.B. auch Indexfonds, die sich dann von Siemens Energy trennen müssen, weil diese Aktie zunächst noch zu keinem Börsenindex gehört, erst später vielleicht in den MDax aufsteigen darf. Andere Fonds werden verkaufen, weil sie nicht in eine reine Energie-Aktie investieren wollen, zu der immer noch der Kohlestrom gehört. Deshalb ist gerade in den ersten Monaten nach der Abspaltung mit größeren Kurskapriolen zu rechnen.

Die neue Siemens AG

Wofür steht Siemens nach der Zerlegung, ohne seine Energiesparte und ohne die Medizintechnik, die als Siemens Healthineers bereits seit März 2018 als eigenständiger Wert im MDax notiert? Siemens setzt künftig auf Industriesoftware, Automatisierungstechnik und intelligente Infrastruktur.

Die Bahntechnik gehört auch noch dazu, wurde intern allerdings längst für eine mögliche Abspaltung vorbereitet. Nur wurde aus der Fusion mit Alstom bekanntlich nichts.

Der Münchener Technologiekonzern ist nach der Zerlegung endgültig kein Mischkonzern mehr, was viele Analysten und Investoren lange gefordert hatten. Nach dem Motto: Die Summe der Teile sei mehr wert als das Ganze oder die Einzelteile unter einem Dach.

Siemens-Chef Kaeser auf dem Höhepunkt seiner Umbaupläne

Für Joe Kaeser, der vor fast genau sieben Jahren im Chefsessel des Konzerns Platz nahm, ist es der Höhepunkt eines permanenten Umbaus, an dessen Ende der Traditionskonzern nicht mehr wiederzuerkennen ist. Fast gebetsmühlenartig wiederholte Kaeser, dass eines nie mehr passieren dürfe: Dass Siemens von einem technologischen Umbruch überrumpelt werde, wie seinerzeit von der Internet-Telefonie. Die Digitaltechnik, das Internet der Dinge, die Künstliche Intelligenz – das sind die Herausforderungen der nächsten Jahre. Der 62-jährige Kaeser will künftig den Aufsichtsrat von Siemens Energy führen; ein gemütliches "Austragshäusl" wird dieser Job sicher nicht werden.