Absicherung für Strompreise gefährdet Energieunternehmen

Die Österreichische Bundesregierung hat sich bereit erklärt, das Finanzloch bei der Wien Energie kurzfristig mit zunächst zwei Milliarden Euro zu stopfen. Das Unternehmen versorgt rund zwei Millionen Haushalte mit Gas und Strom. Die Wien Energie kauft und verkauft Strom auch selbst an der Leipziger Strombörse EEX. Zunächst waren Spekulationen aufgekommen, dass riskante Termingeschäfte und eigenes Missmanagement zu der finanziellen Schieflage geführt haben könnten. Diesen Vorwurf hat die Chefetage jetzt erstmals im ORF entschieden zurückgewiesen. Auslöser der Misere seien allein die extremen Schwankungen auf den Märkten gewesen.

Strompreis am vergangenen Freitag fast verdoppelt

So hat sich der Strompreis am vergangenen Freitag innerhalb eines Tages quasi verdoppelt. Bereits am Samstagvormittag sah sich die Geschäftsleitung mit einer Forderung konfrontiert, kurzfristig 1,7 Milliarden Euro für Sicherheitsleistungen an der Leipziger Strombörse EEX nachzuschießen. Branchenanalysten weisen darauf hin, dass die hohen Schwankungen bei den Strompreisen weitere Energieunternehmen in Schieflage bringen könnten.

Leipziger Strombörse EEX: Drehscheibe für ganz Europa

Stadtwerke aus Deutschland, Energieversorger aus Dänemark, Spanien oder Ungarn, aus ganz Europa machen an der EEX (European Energy Exchange) Geschäfte. Sie alle haben ein Problem: die Preise für sofortige Stromlieferungen sind kräftig gestiegen, genau wie die Terminmarktpreise für Geschäfte, die erst in zwei oder drei Jahren abgewickelt werden. Zur EEX gehört ein eigenes Clearinghaus, das die Risiken übernimmt, falls in der Zwischenzeit ein Verkäufer nicht liefert oder ein Käufer ausfällt.

Clearinghaus garantiert Abwicklung der Geschäfte

Hauptaufgabe des Clearinghauses ist es also, die Abwicklung der Geschäfte zu garantieren und außerdem Geldforderungen zwischen Verkäufer und Käufer zu verrechnen. Dafür müssen die Marktteilnehmer eine Art Prämie in bar bezahlen.

Folgendes Beispiel macht deutlich, wie das funktioniert: Ein Verkäufer muss angesichts der extremen Preissprünge zusätzliche Sicherheiten liefern, weil die Börse als Mittler diese Lieferung an den Käufer zu einem zuvor deutlich tieferen Preis garantiert hat. Falls der Verkäufer einen Rückzieher macht und aus dem Geschäft aussteigt, muss die Börse dafür geradestehen. Dieses Risiko muss ihr der Verkäufer mit den "Margins" abgelten, wie die Sicherheiten auch genannt werden. Geht das Geschäft - in Monaten oder Jahren - wie geplant über die Bühne, bekommt er sein Geld zurück.

Absicherungen werden immer teurer

Diese Absicherungen für Termingeschäfte sind in den vergangenen Monaten immer teurer geworden. Weil diese Kontrakte in der Tegel länger laufen, muss immer wieder Geld "nachgeschossen" werden; denn die Prämien werden immer wieder neu kalkuliert und richten sich nach den Marktpreisen und deren Schwankungen (Volatilität). Genau deshalb bekommen immer mehr europäische Stromunternehmen finanzielle Probleme. Fälle wie aktuell in Wien könnten sich anderswo wiederholen.

Da alle Energieversorger ihre Geschäfte in Leipzig machen, hat aber niemand ein Interesse daran – am allerwenigsten die EEX selbst, dass der Handel dort austrocknet oder gar eingestellt wird.

Reformkonzept der Energieverbände bislang nicht umgesetzt

Bereits kurz vor Weihnachten hatte in der Schweiz der Versorger Alpiq für Schlagzeilen gesorgt. Auch dieses Stromunternehmen brauchte dringend eine kurzfristige Finanzspritze für die gestiegenen Absicherungskosten an der EEX; es wurde ein staatlicher Rettungsschirm aufgespannt. In den Monaten danach verständigten sich europäische Energieverbände auf ein Reformkonzept; was daraus geworden ist, ist nicht bekannt.