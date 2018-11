Abgehängter Osten: Warum ganze Regionen ohne Perspektive sind

Das ARD-Magazin Kontraste hat sich in der Lausitz – einem strukturschwachen Landstrich in Sachsen und Brandenburg – ein Bild der Lage gemacht. Fragt man junge Leute zwischen 14 und 21 in der Kleinstadt Reichenbach in der Oberlausitz, im sächsischen Landkreis Görlitz, wollen die meisten weg.

Die Jungen wandern ab

Es zieht sie in andere Städte, wo es Universitäten gibt, mehr Ausbildungsplätze - und eben mehr junge Leute. Und sie befinden nüchtern: Irgendwann wird die Lausitz wohl aussterben. Auch wenn es sich drastisch anhört, in einigen Teilen der Lausitz ist es traurige Realität. Es fehlt schlicht an Nachwuchs. Professor Harald Simons vom Empirica-Institut erforscht seit Jahren die Wanderungsbewegungen junger Menschen. Gerade auch gut ausgebildete Männer und Frauen verlassen die Gegend, sagt der Volkswirt.

"Während einzelne Städte in Deutschland - und in der Gegend wären das vor allem Dresden, Leipzig und im Norden Berlin - die großen Zuwanderungsregionen sind, und die saugen die jungen Leute da ab. Und das ist in der Lausitz auch der Fall, da haben wir schon in der Zwischenzeit wirklich krasse Verhältnisse, wir haben Dörfer in der Lausitz jetzt schon, da kommen auf einen 25-Jährigen zehn 65-Jährige."

Firmen können kaum mithalten

Nur knapp zwei Kilometer nördlich vom sächsischen Landkreis Görlitz befindet sich die Glasmanufaktur Brandenburg. Hier arbeiten knapp 300 Mitarbeiter, produzieren Solarglas in der Braunkohleregion. Das Unternehmen zahlt - wie viele Betriebe in den ostdeutschen Flächenländern - keine Tariflöhne. Doch auch so ist es schwer genug, sich auf dem Markt zu behaupten, sagt Geschäftsführer Torsten Schroeter:

"Wir stehen in einen harten Wettbewerb mit asiatischen Unternehmen, die immer wieder unsere Preise unterbieten werden, die immer wieder mit gedumpten Preisen auf den Markt kommen."

Tausend Euro weniger auf dem Gehaltszettel

Die Lausitz war zu DDR-Zeiten geprägt von der Kohle, Glas- und Textilindustrie – nach der Wiedervereinigung wurde ein Großteil der Menschen in der Region arbeitslos. Viele gingen. Heute herrscht Fachkräftemangel. Die Jobs, die es gibt, sind für viele junge Leute uninteressant. Denn im Westen gibt es mehr Geld. In einigen Regionen in der Lausitz verdient man im Schnitt über tausend Euro weniger im Monat als in den alten Bundesländern. Ein Teufelskreis. Das frustriert, findet auch dieser Rentner:

"Ja sicher, das ist einer der Hauptfaktoren. Jeder möchte gut leben. Jeder möchte gut verdienen. Gut verdienen tue ich heute im Westen Deutschlands. Wenn es möglich wäre, vielleicht in München oder Bayern oder Frankfurt. Aber hier ist doch der Hund verfroren."

Vom Frust der Menschen profitiert die AfD

Viele Lausitzer fühlen sich schlichtweg vergessen. Die aktuelle Diskussion um den Ausstieg aus der Braunkohle dürfte die Angst, weiter abgehängt zu werden, nur verstärken. Die Folge: Die Hiergeblieben wenden sich von den etablierten Parteien ab. In Brandenburg und Sachsen sind kommendes Jahr Landtagswahlen. In beiden Ländern könnte die AfD laut Umfragen stärkste Kraft werden.