Abgas-Skandal: Dieselfahrer scheitern vor Münchner Gericht

Das Verwaltungsgericht in München wies die Klagen gegen die Betriebsuntersagungen ab. Allerdings können die betroffenen Dieselfahrer in Berufung gehen, was der zuständige Richter auch empfahl. Die nächste Instanz wäre nun der bayerische Verwaltungsgerichtshof. Bis dahin dürfen die Fahrzeuge auch weiter gefahren werden.

Richter: "Dieselfahrer nicht die Schuldigen"

Der Richter in München forderte die Zulassungsbehörden im Prozess zu einem maßvollen Vorgehen auf. Die Dieselfahrer seien nicht die Schuldigen, sie hätten keine Verantwortung für diese Situation. Der Richter verwies darauf, dass wohl auch deshalb einige Landratsämter und Städte auf die Betriebsuntersagungen verzichten. Die Untätigkeit anderer Großstädte sei für sie nicht ausschlaggebend, erwiderte die Klagevertreterin der Stadt München. Für sie steht der Gesundheitsschutz der Bürger über dem Interesse des Einzelnen, wie sie im Verfahren ausführte.

Kläger befürchten Mehrverbrauch und Schäden

Die Stadt München und mehrere Landratsämter hatten wegen ihrer Weigerung den Fahrzeughaltern verboten, die Autos im Straßenverkehr zu benutzen. Dagegen klagten die Betroffenen. Sie weigern sich, das vom VW-Konzern angebotene Updaten von Software durchführen. Sie befürchten Mehrverbrauch und Schäden.