Ab heute: Warnstreik bei Lufthansa – über 1.000 Flüge gestrichen

Der Streik des Bodenpersonals der Lufthansa, wegen dem die Fluggesellschaft fast alle Flüge an den Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen hat, hat am frühen Mittwochmorgen begonnen. Der Streik sei wie geplant um 3.45 Uhr angelaufen, erklärte Verdi-Vertreter Marvin Reschinsky gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. "Die ersten Schichten nehmen mit einer hohen Beteiligung am Streik teil."

Warnstreik: Über 1.000 Flüge gecancelled

Im Tarifstreit mit der Lufthansa hat Verdi inmitten der Sommer-Reisezeit bis Donnerstagmorgen 06.00 Uhr zum Warnstreik aufgerufen. Die Lufthansa strich deswegen nach eigenen Angaben in Frankfurt am Main 678 Flüge - 32 davon bereits am Dienstag und 646 am Mittwoch - und in München 345 Flüge, davon 15 am Dienstag und 330 am Mittwoch. Betroffen sind nach Konzernangaben insgesamt rund 134.000 Passagiere. Die Lufthansa geht davon aus, dass es auch noch am Donnerstag und Freitag "zu einzelnen Flugausfällen oder Verspätungen" kommen kann.

Für wen wird verhandelt?

26 Stunden Warnstreik bei der Lufthansa: Es sind verhärtete Fronten in diesem Tarifkonflikt. Rund 20.000 Beschäftigte hat die Lufthansa nicht im Cockpit oder der Kabine, sondern am Boden im Einsatz. Dazu gehören diejenigen, die an einem Check-in- oder Ticketschalter sitzen. Die Airline leistet sich noch eine eigene Technik, die wegen ihres guten Rufes auch von anderen Fluglinien beauftragt wird.

Auch die Kräfte bei der Frachttochter Cargo werden nach dem Konzerntarifvertrag bezahlt und einige kleinere Service-Gesellschaften wie Lufthansa Systems, zuständig für den IT-Bereich. Einige Dienste kauft die Lufthansa aber auch zu. In Frankfurt zum Beispiel die Pusher, die die Maschinen auf dem Vorfeld aus der Parkposition schieben. Die haben - wenn überhaupt - einen eigenen Tarifvertrag und dürfen nicht mitstreiken.

Was fordert die Gewerkschaft?

Verdi hat die Mitglieder bei der Lufthansa vorab befragt. Die Gewerkschaft handelte zuletzt 2018 ein Einkommensplus aus. In der Pandemie - mit Folgen vor allem für die Luftfahrt - gab es nichts zu verteilen. Das sei jetzt anders – meinen die Gewerkschaftsmitglieder. Und sie bekommen als Verbraucher auch die hohe Preissteigerung zu spüren.

Beides rechtfertigt aus Sicht von Verdi die - im Vergleich zu Forderung in anderen Branchen - hohen 9,5 Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat, die gefordert werden. Der Stundenlohn soll auf mindestens 13 Euro steigen, also etwas über die zwölf Euro, die ab Oktober gesetzlich als Mindestlohn vorgeschrieben sind. Verdi verweist auch auf die dünne Personaldecke. Viele Mitarbeiter würden unter Hochdruck und am Limit für die Airline tätig sein. Um neues Personal zu finden, brauche es attraktive Angebote.

Was bieten die Arbeitgeber?

Die Lufthansa will auch für neue Beschäftigte attraktiv sein. Das Problem: In der Pandemie sind viele Beschäftigte abhandengekommen. Etlichen wurde gekündigt, weil der Flugbetrieb eingestellt war. Einige sind von sich ausgegangen und haben einen lukrativeren oder weniger stressigen Job woanders angenommen. Da geht es der Lufthansa nicht anders als vielen Dienstleistern. Doch was die Gewerkschaft fordert, überfordere den Konzern.

Beim zweiten Treffen legte die Lufthansa für das Bodenpersonal ein Angebot in drei Varianten auf den Tisch – ein sehr attraktives, wie sie es sieht. So sollen die Einkommen heuer und Anfang kommenden Jahres zweimal um einen Einmalbetrag angehoben werden – insgesamt um 250 Euro. Ab Juli 2023 stellt die Airline ein Einkommensplus in Aussicht – allerdings abhängig von der Geschäftsentwicklung. Darauf will Verdi sich auf keinen Fall einlassen. Die Beschäftigten könnten ja nicht mitbestimmen, wohin der Konzern steuert.

Wie stehen die Chancen für einen Abschluss?

Mitte nächster Woche treffen sich Verdi und die Lufthansa wieder am Verhandlungstisch. Dass die Gewerkschaft jetzt schon zum Warnstreik aufruft, kommt beim Management nicht gut an. Der Tarifstreit wird da auf eine neue Ebene gerückt. Doch noch ist das Handtuch nicht zerrissen.

Auch in anderen Tarifkonflikten kommt es schon früh zu Aktionen. Und manchmal wirkt das wie ein reinigendes Gewitter. Immerhin bescheinigte die Gewerkschaft der Lufthansa nach dem letzten Treffen Mitte Juli, dass sie sehr ernsthaft mit ihr verhandelt und versucht habe, ein Ergebnis zu erzielen.