9-Euro-Ticket und Hartz IV: Einige müssen Geld zurückzahlen

In München zahlen Schülerinnen und Schüler 365 Euro im Jahr für das Ticket im öffentlichen Nahverkehr. In Würzburg kostet die Jugendfreizeitkarte 20,80 Euro im Monat. In Augsburg zahlen Schüler mindestens 38,80 Euro im Monat für ihre Fahrkarte. Da ist das 9-Euro-Ticket derBundesregierung für viele Familien eine Entlastung. Drei Monate lang von Juni bis August kann jeder in Deutschland für neun Euro die öffentlichen Verkehrsmittel im Nahverkehr nutzen.

Droht – wie von einigen befürchtet – nun Personen eine Rücküberweisung, die in einer Bedarfsgemeinschaft leben, also die Familie auf Hartz IV angewiesen ist? Nur den wenigsten, heißt es vom bayerischen Sozialministerium auf BR-Anfrage. Insgesamt seien davon 178 Menschen im Freistaat betroffen.

So könnte es zu einer Rücküberweisung kommen

Viele Kosten in der Grundsicherung werden im Voraus bewilligt. Dazu zählen in der Regel auch Fahrtkosten. Die Bezieher sollen angesichts der knappen Kassen nicht in Vorleistung gehen. Aber das Jobcenter schaut dann schon genauer hin und rechnet unter Umständen im Nachhinein ab.

Wer also ein 9-Euro-Ticket kauft statt des beantragten teureren Fahrscheins, der muss damit rechnen, dass er den Differenzbetrag zurücküberweisen muss. Für Schülerfahrkarten werde das laut Sozialministerium aber nur in wenigen Fällen geschehen.

Schülerfahrkarten in Bayern in der Regel kostenfrei

In Bayern gilt das sogenannte "Schulwegkostenfreiheitsgesetz". Das bedeutet, dass der Staat Mittel für den Weg von und zur Schule zur Verfügung stellt. Organisiert wird das – so das Kultusministerium – über die Städte und zwar für alle Kinder und Jugendlichen bis zu einem bestimmten Alter und bis zu einer bestimmten Wegstrecke. Wie die Kommunen das handhaben, liegt an ihnen.

In München zum Beispiel bekommen die Schülerinnen und Schüler auf Antrag das Ticket zugeschickt oder es wird von der Schule ausgegeben. Das gilt auch für Schüler aus Bedarfsgemeinschaften.

Kaum Rücküberweisungen von Hartz IV-Leistung nötig

Für das Sozialministerium bedeutet das: Es werden keine Leistungen aus dem Sozialgesetzbuch benötigt, weil ja ein anderer Kostenträger – die Kommunen – zuständig ist. Bei 178 Jugendlichen unter 25 Jahren seien im letzten Jahr die Schulwegkosten doch über die Jobcenter und nicht über die Kommunen abgerechnet worden. In diesen Fällen werde es unter Umständen zu einer Teil-Rückzahlung kommen. Der Grund sei, dass eine "Überkompensation und eine dadurch bedingte ungerechtfertigte Besserstellung gegenüber Nichtleistungsbeziehern vermieden" werden soll, heißt es vom Ministerium.