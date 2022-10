BR24live, 12.20 Uhr: Kommt der Nachfolger für das 9-Euro-Ticket?

Am heutigen zweiten Tag der Verkehrsministerkonferenz in Bremen wird sich wohl entscheiden, ob und wann es eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket gibt. Dabei gilt ein Ticket für 49 Euro im Monat als eine Option.

Kanzler Olaf Scholz und die Regierungschefs der Länder hatten sich aber in der vergangenen Woche in Finanzfragen nicht einigen können. Die Ergebnisse der Verkehrsministerkonferenz sollen heute gegen 12.30 Uhr auf einer Pressekonferenz in Bremerhaven vorgestellt werden - zu sehen auch hier bei BR24 im Livestream.

49-Euro-Ticket könnte das Rennen machen

Auch zu Beginn der Verkehrsministerkonferenz war noch keine Lösung für die Finanzierung einer Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket absehbar. Im Vorfeld der Zusammenkunft im Land Bremen zeichnete sich jedoch Zuspruch für einen möglichen 49-Euro-Fahrschein ab. Die Vorsitzende der Konferenz, Bremens Senatorin Maike Schaefer (Grüne), sagte der Deutschen Presse-Agentur, mehrheitlich hätten sich die Länder vorab für ein solches Ticket ausgesprochen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte dem NDR ebenfalls, eine Fahrkarte für 49 Euro sei sein Wunsch.

In einem Eckpunktepapier einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Konferenz heißt es, das Ticket solle zum Start für den Preis von 49 Euro erhältlich sein. Dieser Startpreis führe zu einem hohen Anteil von Neukunden und habe eine hohe Klimawirkung. Das Ticket solle bundesweit gültig sein.

Bezahlbar für alle soll es sein

Die Alternative zu dem 49-Euro-Fahrschein ist dem Eckpunktepapier zufolge ein Ticket, für das Studierende, Schülerinnen und Schüler sowie einkommensschwache Menschen 29 Euro zahlen sollen. Für alle anderen soll es 69 Euro kosten.

Eine mögliche Nachfolge müsse "für alle bezahlbar sein", forderte Linken-Chefin Janine Wissler. Der Preis für ein bundesweit gültiges Nahverkehrsticket dürfe "auf keinen Fall über dem dafür vorgesehenen Betrag beim Hartz-IV-Regelsatz liegen". Ein 49-Euro-Ticket, wie es derzeit diskutiert wird, sei jedenfalls "keine akzeptable und für alle bezahlbare Anschlussregelung".

"Was nützt ein günstiges Ticket, wenn keine Züge mehr fahren?"

Aus den Bundesländern war im Vorfeld die Forderung an den Bund herangetragen worden, die Regionalisierungsmittel für den Nahverkehr aufzustocken. So hatte etwa Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) gefordert: "Eine Diskussion über ein Ticket ist nur im Paket mit einer deutlichen Erhöhung der finanziellen Mittel für den Erhalt des Angebotes sinnvoll." Laut Bernreiter geht es um 1,5 Milliarden Euro zusätzliche Regionalisierungsmittel plus 1,65 Milliarden Euro zur Abfederung der gestiegenen Energie- und Treibstoffpreise. Die macht der bayerische Ressortchef zur Bedingung, um einer Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket zuzustimmen.

Und auch die saarländische Verkehrsministerin Petra Berg (SPD) sagte der "Rheinischen Post": "Ja, wir wollen ein bundesweit gültiges, günstiges ÖPNV-Ticket". Aber ohne zusätzliches Geld mache dieses Ticket "überhaupt keinen Sinn", denn wegen steigender Kosten und bestehender Finanzprobleme müssten andernfalls die Verkehrsleistungen reduziert werden. "Und was nützt ein günstiges Ticket, wenn die Züge nicht mehr fahren?"

Ähnlich argumentiert der Deutscher Städtetag. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy erklärte der Funke Mediengruppe. Das Ticket dürfe wichtige Investitionen in den Nahverkehr nicht ausbremsen, etwa weil es zu Lasten der Grundfinanzierung oder des Angebotsausbaus gehe. "Je niedriger die Ticketeinnahmen sind, desto höher muss deshalb der Ausgleich durch Bund und Länder sein", sagte Dedy.