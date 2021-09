9/11: Die Folgen für die Aktienmärkte

New York am 9. September 2001: Als das zweite Flugzeug kurz nach neun Uhr New Yorker Ortszeit einschlug, war klar, dass es sich um einen Terrorangriff handeln musste. Eine Tragödie nahm ihren Lauf, die weitreichende Folgen haben sollte - auch für die Aktienmärkte.

Wall Street vier Tage geschlossen

Die New Yorker Börsen blieben geschlossen, weil man massive Kursverluste befürchtete. Sie blieben vier Tage zu. Es ist die längste Handelsunterbrechung seit der Weltwirtschaftskrise 1933.

Die amerikanische Notenbank FED reagierte ohne zu zögern. FED-Chef Alan Greenspan kündigte kompromisslos an, er werde unbegrenzt Geld zur Verfügung stellen, um die Märkte zu beruhigen. Innerhalb weniger Wochen senkte er viermal die Leitzinsen.

Panik an den Börsen blieb aus

Als die Wall Street nach fast einer Woche wieder zu handeln begann, verlor der Dow Jones an einem Tag sieben Prozent, über die gesamte Woche 14 Prozent. Das ist dramatisch, aber die befürchtete Panik blieb aus.

In Deutschland lief der Handel schon einige Stunden, als die verstörenden Meldungen aus New York kamen. Der DAX verlor in Windeseile über acht Prozent, auch in den Folgetagen gab er nach. Doch bis November hatten die Aktienbörsen - dank des rigorosen Eingreifens der FED – die Verluste wieder ausgeglichen.