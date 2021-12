70 Stellen betroffen: Baur-Gruppe will Jobs streichen

Die Baur-Gruppe mit Sitz in Burgkunstadt im Landkreis Lichtenfels will in der Tochtergesellschaft Baur Fulfillment Solutions (BFS) etwa 70 Stellen abbauen – und das, obwohl das Unternehmen zuletzt erneut einen Rekordumsatz in Höhe von einer halben Milliarde Euro durch Online-Handel vermeldet hatte.

Baur-Versand: 500 Mitarbeitende im Call-Center

Von der Maßnahme betroffen sind Arbeitsplätze im Call-Center des Unternehmens. In dieser Kundendienst-Sparte seien aktuell etwa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Burgkunstadt, Bayreuth und Neustadt bei Coburg beschäftigt, heißt es in einer Mitteilung. Auf einer Betriebsversammlung Ende November war die Rede davon, dass 80 Angestellte mit besser bezahlten Altverträgen gehen müssten, um Gelder einzusparen. Gelinge dies nicht, müssten die drei oberfränkischen Call-Center-Standorte geschlossen werden. In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es, man wolle im Rahmen eines Programmes die Kostenstrukturen verbessern und wettbewerbsfähig gestalten.

Baur plant die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland. Der Abbau der Stellen in Oberfranken soll mit einem großzügigen Freiwilligenprogramm begleitet werden. Das Ziel sei, mehr als 400 Call-Center-Arbeitsplätze der Baur-Gruppe zu sichern. Der Betriebsrat habe dem angepassten Programm in dieser Woche zugestimmt, dieses könne nun dem Beirat der Baur-Gruppe vorgelegt werden. Es handele sich um einen laufenden Prozess, der noch nicht abgeschlossen sei, heißt es in dem Schreiben von Baur.

Verdi befürchtet Druck für Mitarbeiter mit Altverträgen

Der Betriebsrat habe mehrheitlich zugestimmt, dass etwa 70 Angestellte mit einem Altvertrag das Unternehmen freiwillig bis Ende Juni des kommenden Jahres verlassen sollen. Wer sich bis Ende Januar dazu entschließe, bekomme einen zusätzlichen Bonus. Die Gewerkschaft Verdi sieht die getroffene Betriebsvereinbarung mehr als kritisch, sagte Gewerkschaftssekretär Paul Lehmann dem BR. Laut Lehmann bedeute die Vereinbarung, dass der Druck an die Angestellten mit entsprechenden Altverträgen weitergegeben und im Laufe der Zeit weiter anwachsen werde.

Stattdessen müsse jetzt die gemeinsame Solidarität im Vordergrund stehen. Verdi fordere von der Baur-Gruppe für alle Beschäftigten eine Beschäftigungssicherung, besonders in Zeiten, in denen das Unternehmen Rekordumsätze einfahre, so Lehmann weiter. Die Baur-Gruppe hatte das vergangene Geschäftsjahr mit einem Rekordumsatz abgeschlossen.