60 Jahre Türkei-Anwerbeabkommen – Wo ist meine Heimat?

Zuerst reist ihr Vater Mitte der 60er Jahre nach Deutschland, anschließend holt er ihre Mutter und ihren Bruder nach. Nach einem Jahr kommt auch Gülzür mit acht Jahren zu ihrer Familie nach Bayern.

Die Arbeit bestimmt ab diesem Zeitpunkt ihr Familien-Leben. Vater Nurettin arbeitet als Maurer, Mutter Hatice in der Küche. Obwohl sie kein Wort Deutsch können, alles fremd ist, fühlen sich die Polats in Deutschland willkommen. Bei seiner Ankunft seien er und die anderen türkischen Gastarbeiter schon mit Musik am Münchner Bahnhof empfangen worden, erinnert sich Vater Nurettin.

Gastarbeiterkinder: Das schwere Erbe der Ausländerklassen

Die Kinder der Gastarbeiter haben es besonders schwer. Als Deutschland 1961 das Anwerbeabkommen mit der Türkei abschließt, macht man sich um Bildung und Integration wenig Gedanken. Die Kinder kommen in normale Klassen, ohne spezielle Förderung, ohne Konzept, um ihnen Deutsch beizubringen. Oft werden sie in sogenannte Ausländerklassen gesteckt. Viele von ihnen landen allein aufgrund fehlender Deutschkenntnisse auf der Sonderschule.

Auch bei den Polats in Lenggries wird zuhause nur Türkisch gesprochen. An ihre Schulzeit hat Gülüzar Yüce bittere Erinnerungen, weil sie Probleme mit ihrer Lehrerin hatte. "Was soll ich sagen, also die war gar nicht nett, kein Verständnis hat sie mit mir gehabt, die hat meine Zöpfe gezogen, die war ganz grob mit mir, also das war schlimme Zeit die erste Klasse und ich bin ausgelacht worden."

Abgestempelt als Außenseiter: Jahrzehntelang ändert sich offenbar wenig

Die anderen Kinder haben sie mit ihrem türkischen Vornamen geärgert. Also hat sie sich selber umgetauft in Renate. Ein Mädchenname, der in den 60er Jahren in Mode gewesen sei. Alle, die sie in der ersten, dritten, fünften Klasse kannten, die würden sie als Renate kennen, erzählt Gülüzar Yüce.

Mittlerweile ist Toleranz als Grundlage für Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt selbstverständlich geworden. Heute nehmen viele Enkel und Urenkel der ersten Gastarbeiter den Schulalltag anders wahr als früher.

Enkelinnen einer Gastarbeiterin

Ihre Heimat ist ohne Zweifel Deutschland berichten die beiden Münchnerinnen Deniz Seval-Yilmaz und ihre Cousine Aylin Hammerschmidt. Ihre Großmutter kam als Gastarbeiterin in den 60er Jahren allein von Anatolien nach Deutschland. Später holt sie die Familie nach. Von ihr haben die beiden Frauen viele Erzählungen in Erinnerung, die Großmutter war ein großes Vorbild, hat ihnen immer eingeprägt: Du kannst alles schaffen.

Ihrer Großmutter sei es sehr wichtig gewesen, dass sie als Frauen auf eigenen Beinen stehen, erzählt Deniz Seval-Yilmaz. Sie und ihre Cousine Aylin Hammerschmidt sind ihren Weg gegangen, selbstbewusst und ohne Vorbehalte durch die Familie. Aylin ist Lehrerin für Mathematik und Informatik geworden. Förderung ist ihr sehr wichtig, vor allem will sie die unterstützen, die es besonders schwer haben: Mädchen mit Migrationshintergrund. Dabei ist sie sich ihrer Vorbildrolle bewusst.

Sie ist Mädchenbeauftragte an ihrer Schule und fördert die Schülerinnen in technischen Fächern. Aus dem Grund, dass es insgesamt viel zu wenige Mädchen in den Bereichen gebe, sagt Aylin Hammerschmidt. Das liege aber nicht daran, dass sie etwas nicht könnten, sondern daran, dass ihnen das Selbstbewusstsein fehle. Und somit fördere sie gerne das Bild, dass jeder alles schaffen könne. Sie findet es "halt eben einfach super", dass sie nicht nur weiblich ist, sondern tatsächlich auch mit Migrationshintergrund Mädchen anspreche.

60 Jahre Türkei-Anwerbeabkommen – Wo ist meine Heimat?

Gülüzar Yüce und ihre Familie leben nun schon mehr als 50 Jahre in Deutschland, deutlich länger als in der Türkei. Dennoch sind sie hin- und hergerissen, wenn man sie fragt, wo ihre Heimat ist.

In den Sommerferien waren die Yüces wie immer mehrere Wochen in Antalya in der Türkei. Momentan ist das nur ihr Feriendomizil, doch irgendwann wollen sie wieder zurück, in ihre erste Heimat. Nur wann, das wissen sie noch nicht.