60 Jahre Manching: Alles begann mit dem "Witwenmacher"

Der Starfighter war das erste Kampfflugzeug, das schneller als mit doppelter Schallgeschwindigkeit flog. Auf Wunsch des damaligen Bundesverteidigungsministers Franz Josef Strauß wurde es in Lizenz in Manching gefertigt.

Mit nur einer Handvoll Arbeitern gelang es damals den Starfighter in nur wenigen Monaten in Lizenz zu fertigen und das erste Modell auszuliefern. Weil es aber auch viele technische Probleme und sogar Abstürze gab, erhielt der Starfighter in den Folgejahren die Spitznamen "Witwenmacher" oder "Sargnagel".

Heute sichert der Eurofighter die Arbeitsplätze

Ab 1961 wurden innerhalb von 15 Jahren in Manching mehr als 4.600 Luftfahrzeuge gefertigt, überholt, umgerüstet und instand gesetzt. Auch das fliegende Radarsystem AWACS der NATO wird hier gewartet. Heute sichert vor allem die Endfertigung und Wartung des Eurofighters für die Bundeswehr die Arbeitsplätze der rund 5.500 Airbus-Mitarbeiter am Standort. Im vergangenen Jahr hat die Bundeswehr noch einmal 38 Eurofighter in Manching bestellt. Eine Jobgarantie zumindest für die kommenden Jahre, so auch Airbus-Chef Michael Schöllhorn.

"Der Eurofighter ist das Rückgrat der Bundesluftwaffe und wird es auch noch für viele Dekaden sein." Airbus-Chef Michael Schöllhorn

Ihm zufolge ist der Eurofighter das meistgenutzte Kampfflugzeug für den Luftpolizeidienst in Europa.

Über neues Projekt wird noch verhandelt

Schöllhorn zufolge steht das neue Projekt in den Startlöchern und wird auch den Standort Manching maßgeblich beeinflussen. So wollen Frankreich, Deutschland und Spanien einen neuen Kampfjet, das Luftkampfsystem FCAS, gemeinsam bauen. Allerdings wird noch darüber verhandelt, wo wie viele Jobs entstehen sollen. Anlässlich des Jubiläums kündigte Ministerpräsident Markus Söder an, sich weiter für die Arbeitsplätze am traditionsreichen Standort einzusetzen.

"Es handelt sich hier nicht nur um Arbeitsplätze, sondern um hochwertige Arbeitsplätze, um Hochtechnologie, die nicht abwandern darf. Es ist ja so: Der militärische Teil ist das Eine. Das Andere ist alles, was im Zivilen stattfindet bei Luft- und Raumfahrt. All diese Projekte helfen dabei Prozesse, die am Boden stattfinden, besser zu verstehen." Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident,

Ein solches Projekt will der Freistaat am Standort Manching auch finanziell unterstützen. 100 Millionen Euro sollen hier vor den Toren von Airbus in ein Technologiezentrum für Air Mobility fließen.