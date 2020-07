6.000 Stellen in Gefahr: Wie geht es weiter bei MAN?

Schon länger ist bekannt, dass bei MAN tausende Stellen bedroht sind. Aufgrund einer anhaltend schwachen Lkw-Nachfrage wurde die Produktion hierzulande bereits gekürzt, zahlreiche Leiharbeiter mussten auch schon gehen, doch es scheint nicht zu reichen.

Vorstand plant radikalen Umbau

Die Geschäftsführung will das Unternehmen schon seit Längerem neu ausrichten und profitabler machen. Dazu plant die Geschäftsleitung einen radikalen Umbau, wie der frühere Chef Joachim Drees erklärte. Die Münchner hinken seit Jahren vom Ergebnis her deutlich hinter der schwedischen Schwestermarke Scania hinterher. Die Geschäftsleitung will die Rendite steigern, um auch Geld für Investitionen zu haben, wie sie erklärt. Denn die Nutzfahrzeugbranche befindet sich im strukturellen Wandel wie die Autoindustrie, auch hier spielen alternative Antriebe und die Digitalisierung eine immer stärkere Rolle.

Schon vor der Corona-Krise verkündete Traton, zu dem neben MAN auch die Marken Scania und RIO gehören, dass auf das Unternehmen schwieriger Zeiten zukommen. Bereits im Jahr 2019 ging die Zahl der Auftragseingänge stark nach unten. Diese Entwicklung wurde durch die Corona-Pandemie verstärkt.

Und die Zeit drängt, die Verkäufe in Europa sind weiter deutlich zurückgegangen. Zum Umbau gehört auch der Abbau von Arbeitsplätzen. 6.000 der zuletzt mehr als 36.000 MAN-Stellen sollen in den Werken in Deutschland und Österreich gestrichen werden. Die Zahl hat der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats von Traton und MAN Saki Stimoniaris nun der Börsenzeitung bestätigt. "Die Zahl stimmt. Laut Unternehmen sollen all diese Arbeitsplätze in Deutschland und Österreich wegfallen", erklärte Stimoniaris.

Noch ist nichts beschlossen

Allerdings machte der Arbeitnehmervertreter auch klar, dass die Verhandlungen mit der Geschäftsleitung noch nicht begonnen haben. Stimoniaris knüpft die Gespräche an Bedingungen. Zum einen verlangt er, dass die Standort- und Beschäftigungsgarantien eingehalten werden. So sind betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2030 ausgeschlossen. Zudem fordert Stimoniaris, dass an beschlossenen Investitionen festgehalten wird. Für die Umstrukturierung brauche es zusätzliches Geld, um beispielsweise die Altersteilzeit auszuweiten.

Neue Geschäftsführung an Bord

Die Fronten scheinen verhärtet. Nach unbestätigten Berichten kam es deshalb auch zum Streit zwischen Arbeitnehmervertretern und dem alten Management. Der frühere Traton-Chef Andreas Renschler und der ehemalige MAN-Chef Joachim Drees sind mittlerweile gegangen. Und nun warten die Arbeitnehmervertreter auf konkrete Vorschläge der neuen Geschäftsführung.

Fünf Produktionsstandorte in Deutschland

Neben München hat MAN auch Standort in Nürnberg, Salzgitter, Plauen und Wittlich. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte das Unternehmen im März Kurzarbeit für einen Großteil der Beschäftigten an den produzierenden Standorten beantragt.