6.000 neue regenerative Energie-Anlagen für Franken

Die N-Ergie Netz GmbH, eine hundertprozentige Tochter des fränkischen Versorgers N-Ergie, hat im vergangenen Jahr rund 6.000 Anlagen zur Stromproduktion aus erneuerbarer Energie angeschlossen – so viele wie nie zuvor in einem Jahr. Insgesamt sind im Netzgebiet des Unternehmens somit 70.000 EEG-Anlagen im Betrieb, die eine Leistung von mehr als 3.000 Megawatt erbringen. Das Atomkraftwerk Isar 2 würde zum Vergleich lediglich 1.450 Megawatt erbringen, heißt es von der N-Ergie.

Erneuerbare bringen drei Mal so viel Energie wie benötigt

Die maximal benötigte Leistung aller privaten Haushalte und Unternehmen im Versorgungsgebiet der N-Ergie werde allein durch erneuerbare Erergiequellen bereits um knapp das Dreifache übertroffen, teilte das Unternehmen mit. Vor allem eine Vielzahl neu errichteter Solarparks habe dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Die N-Ergie Netz GmbH versorgt große Teile Mittelfrankens mit Strom. Außerdem erstreckt sich das Stromnetz des Unternehmens in die Landkreise Würzburg, Kitzingen und Eichstätt.

Große Belastung fürs Stromnetz

Der dynamische Zubau von erneuerbaren Energiequellen, die beinahe ausschließlich am Stromverteilnetz angeschlossen werden, bedeute für die regionalen Betreiber aber auch eine sehr große Herausforderung, so das Unternehmen. Um die stetig steigenden Mengen regenerativ erzeugten Stroms aufnehmen zu können, müssten zum Beispiel alte Trassen reaktiviert, bestehende Leitungen verstärkt und neue Umspannwerke gebaut werden – und das in immer größerem Umfang. Gerade hier sieht die N-Ergie ein Problem. Die erneuerbaren Energien werden wesentlich schneller ausgebaut als der Netzausbau folgen kann. Während etwa ein Solarpark in rund zwei Jahren realisiert werden kann, dauert es von der Planung über die Genehmigung bis zum Bau einer neuen Hochspannungsleitung mindestens sieben Jahre.