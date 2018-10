05.10.2018, 11:27 Uhr

50 Jahre Lorenz: Oberpfälzer Chips in 80 Ländern weltweit

50 Jahre gibt es den Chips-Hersteller Lorenz in Neunburg vorm Wald. Mittlerweile ist er einer der größten Arbeitgeber in der nördlichen Oberpfalz und exportiert seine Chips in 80 Länder dieser Welt.