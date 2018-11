450-Euro-Jobs: Muss Verdienstgrenze angehoben werden?

"Im Bereich der Sozialversicherungen werden viele Größen regelmäßig angepasst. Es wäre systemgerecht, wenn auch die Entgeltgrenze für Minijobs angehoben würde", sagte Thomsen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Minijob-Zentrale ist Bundesbehörde und Einzugs- und Meldestelle für alle Minijobs in Deutschland.

Am Montag ist das Thema im Bundestag

Thomsen ist einer der Sachverständigen, die am kommenden Montag zu einer Anhörung im Bundestag geladen sind. Dabei geht es um einen Gesetzentwurf der FDP-Fraktion, die die Verdienstgrenze für Minijobs erhöhen und an die Entwicklung des Mindestlohns koppeln will.

Steigt der Mindestlohn muss auch diese Verdienstgrenze steigen

Der 2015 eingeführte Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2019 auf 9,19 Euro pro Stunde sowie zum 1. Januar 2020 auf 9,35 Euro. Wegen der festen 450-Euro-Grenze reduzieren sich bei jeder Mindestlohnerhöhung die Stunden, die ein Minijobber arbeiten darf. Ab Januar sind es nur noch 49 statt wie bisher 51 Stunden. Minijobber könnten nicht von steigenden Löhnen profitieren. Sie müssten womöglich dieselbe Arbeit in weniger Zeit schaffen.

"Bleibt die Entgeltgrenze unverändert, führt der steigende Mindestlohn dazu, dass zur Verfügung stehende Arbeitszeit sinkt." Erik Thomsen, Leiter der Minijobzentrale

Minijobs – Geringfügig Beschäftigte

Bei diesem Beschäftigungsverhältnis dürfen die Minijobber und Minijobberinnen 450 Euro im Monat verdienen. Wer einen solchen Job ausübt, zahlt keine Beiträge für die Kranken-, Arbeitslosen- oder Pflegeversicherung. Entsprechend besteht kein Anspruch auf deren Leistungen. In der Rentenversicherung hingegen sind Minijobberinnen und Minijobber pflichtversichert. Arbeitgeber entrichten Pauschalbeiträge, unter anderem für die gesetzliche Rentenversicherung und für die Krankenversicherung. Jeder versicherungspflichtig Beschäftigte darf noch einem versicherungsfreien Minijob nachgehen.