4-Tage-Woche: Wie das Arbeitsmodell gelingen kann

Wenn Maximilian Schuler heute in seinen Terminkalender blickt, muss er dieselbe Arbeit in vier Tagen erledigen, für die er früher fünf Tage Zeit hatte. Schuler ist Vertriebsleiter im digitalen Verlag Lokale Stimme in Gmund am Tegernsee, der vor anderthalb Jahren auf die 4-Tage-Woche umgestellt hat. Seitdem hat der 31-Jährige freitags frei, von Montag bis Donnerstag arbeitet er jeweils neun Stunden. Sein Gehalt und die Zahl der Urlaubstage sind dadurch nicht weniger geworden – aber seine Aufgaben auch nicht.

Was für andere stressig klingen mag, nennt Schuler "genial". Ihm bleibt nun mehr Zeit für seine Familie, für seine Tochter, für Ausflüge. Die meisten der rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Firma haben sich - wie er - für die 4-Tage-Woche entschieden.

Nur wenige Unternehmen testen bisher 4-Tage-Woche

Das Modell der Lokalen Stimme hat immer noch Seltenheitswert, nicht nur in Bayern. Zwar wagen sich immer wieder einzelne Unternehmen an Pilotversuche heran. Bekannte Beispiele sind etwa Microsoft 2019 in Japan oder gerade erst der spanische Modekonzern Desigual am Stammsitz Barcelona. Auch in Bayern testet gerade die IT-Firma Bitwings aus Neumarkt in der Oberpfalz bis Ende des Jahres die 4-Tage-Woche.

Doch viele Betriebe haben Vorbehalte – oder schlicht keine Möglichkeit dazu, wie sie erklären: Wie sollen etwa Krankenpflegerinnen weniger arbeiten, wenn Patienten rund um die Uhr versorgt werden müssen? Wer soll die Regale im Supermarkt auffüllen? In einigen Branchen mangelt es so massiv an Personal, dass die Beschäftigten bereits jetzt überlastet sind.

Arbeitgeber und Gewerkschaften streiten über 4-Tage-Woche

"Eine Reduzierung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich lehnen wir ab", sagt denn auch Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). Flächendeckend könne die 4-Tage-Woche kein Modell sein, allenfalls für einzelne Unternehmen in Abstimmung mit dem Betriebsrat.

Die Gewerkschaft IG Metall verweist dagegen auf Umfragen, in denen viele Beschäftige den Wunsch danach geäußert hätten. "Ein zusätzlicher freier Tag fördert Gesundheit, Vereinbarkeit und Geschlechtergerechtigkeit, bietet Zeit für persönliche Qualifizierung, Ehrenamt oder andere sinnstiftende Arbeit", sagt Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern.

Dabei könnten die Arbeitgeber einer Flexibilisierung grundsätzlich ebenfalls etwas abgewinnen: Auch aus Sicht der vbw sollte das Arbeitszeitgesetz reformiert werden, um bei einem Wochendurchschnitt von 48 Stunden an manchen Tagen deutlich mehr und an anderen deutlich weniger arbeiten zu können.

Zentraler Punkt der 4-Tage-Woche: Produktivität

Vielleicht kann diese Flexibilisierung ein gemeinsamer Nenner auf dem Weg zu Veränderungen sein. Für Enzo Weber beginnen diese schon bei den Stellenausschreibungen. Er forscht am Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und sagt: "Das Entscheidende ist, dass wir die starke Trennung zwischen Vollzeit und Teilzeit aufheben."

Sich auf eine 4-Tage-Woche einzulassen, die über das gesetzlich verankerte Recht auf Teilzeit hinausgeht, bedeutet also zunächst einmal: umdenken. Zwar ist es laut Weber nicht wissenschaftlich belegt, dass Beschäftigte bei reduzierter Zeit generell mindestens genauso produktiv oder sogar noch produktiver arbeiten. Doch in vielen Einzelfällen bestätigen Unternehmen genau dies. Auch bei der Lokalen Stimme seien Produktivität und Umsatz gestiegen, berichtet die Geschäftsführung.