4,9 Prozent: Inflation im Januar bleibt überraschend hoch

Mit 4,9 Prozent ist die Inflationsrate im Januar überraschend hoch geblieben. Das ergab eine erste Schätzung des Statistischen Bundesamts. Im Dezember lagen die Preise noch um 5,3 Prozent über denen des Vorjahresmonats. Lieferengpässe und steigende Energiepreise heizten die Teuerung im neuen Jahr weiter an. Ökonomen hatten einen stärkeren Rückgang der Inflation erwartet.

Inflation bleibt deutlich über den Erwartungen

Im neuen Jahr sollte der fehlende Mehrwertsteuereffekt eigentlich zu einer Beruhigung des Preisanstiegs führen. Den Sondereffekt hatte es nur im zweiten Halbjahr 2021 gegeben, weil die Bundesregierung wieder zu den alten Steuersätzen zurückgekehrt war.

Was bleibt sind die höheren Energiepreise und die gestörten Lieferketten, die im Januar erneut vieles teurer machten. Viele Unternehmen sind noch dabei, die Verkaufspreise für ihre Waren nach oben zu setzen.

Energie und gestörte Lieferketten bleiben größte Problemfelder

Bei der Energie hat das Statistische Bundesamt gut 20 Prozent höhere Preise gemessen als ein Jahr zuvor, Nahrungsmittel kosteten fünf Prozent mehr und Dienstleistungen drei Prozent. Bei den Wohnungsmieten fiel der Anstieg mit 1,4 Prozent vergleichsweise moderat aus. EZB und Bundesbank hoffen, dass die Inflation im Lauf des Jahres deutlich zurückgeht, weil sie sonst zur Gefahr für die Stabilität des Geldwerts werden könnte.

Prognosen zur Inflation inzwischen sehr unsicher geworden

Doch inzwischen wollen immer weniger Ökonomen sich festlegen, wie hoch die Inflation ausfällt. Nach den rasanten Preisanstiegen im vergangenen Jahr sei die weitere Entwicklung der Inflationsrate in Deutschland mit großer Unsicherheit behaftet, sagte Fritzi Köhler-Geib, die Chefvolkswirtin der staatlichen KfW-Förderbank.

Und Ulrich Kater, der der Chefvolkswirt der Dekabank von der Sparkassen-Finanzgruppe meinte: "Die Serie an negativen Inflationsüberraschungen reißt nicht ab. Erst wurde der Anstieg der Inflation unterschätzt. Jetzt wird der Rückgang überschätzt." Die Inflationsraten in Deutschland würden zwar im Jahresverlauf weiter sinken, aber wohl das ganze Jahr über zwei Prozent bleiben.

Wenn die Inflation länger so hoch bleibt, wird es gefährlich

Je länger der Preisanstieg hoch bleibe, umso gefährlicher werde die Situation, ergänzte Kater. Die Sonder- und Basiseffekte aus dem Jahr 2020, die im letzten Jahr noch eine Rolle spielten, sind jetzt weg. Es gibt also keine Ausreden mehr, warum die Inflation nicht mehr so schlimm ist.

Eigentlich müssten die Preise sogar eher fallen, angesichts der Corona-Krise, die zu einer Abkühlung der wirtschaftlichen Aktivitäten und damit auch der Preise führen sollte. Doch das Gegenteil war der Fall. Plötzlich war vieles Mangelware, von Rohstoffen und Energie bis hin zu Computerchips. Im Wesentlichen hat die Wirtschaft mit einer Angebotskrise zu kämpfen.

Ungewöhnliche Preissituation zwingt zum Umdenken

Das ist ungewöhnlich, normalerweise entstehen höhere Preise eher aus einer erhöhten Nachfrage heraus – am Ende eines Aufschwungs und stehen nicht am Anfang der Erholung der Wirtschaft entgegen. Die Hoffnung der Notenbanken wie der Unternehmen ist, dass sich die Lieferketten bald wieder normalisieren und das alte Angebot bald wieder zur Verfügung steht.

Im Zuge der Globalisierung hatte die Wirtschaft sich in den vergangenen Jahrzehnten daran gewöhnt, dass alles im Überfluss zur Verfügung steht und es ein globales Überangebot gibt. Das hat dafür gesorgt, dass die Inflation so lange so niedrig blieb. Wenn diese Entwicklung nun zu Ende sein sollte, müssten auch die Notenbanken ihre Geldpolitik völlig neu denken. Für die Verbraucher würde das nicht nur höhere Preise, sondern am Ende auch wesentlich höhere Zinsen bedeuten.