4.000 Metaller fordern mehr Lohn vor erster Tarifverhandlung

Nach der ersten Runde der Tarifverhandlungen in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie liegen die Positionen weit auseinander. Beide Verhandlungspartner betonten zwar, dass man sich in der Einschätzung der Lage weitgehend einig sei.

Sowohl die Unternehmen als auch die Arbeitnehmer würden vor allem durch die hohen Energiepreise außerordentlich belastet. Allerdings gestalten sich die Positionen so, dass beide Seiten sehr schwierige Verhandlungen erwarten.

IG Metall: Unternehmen mit "satten Gewinnen"

Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn. Sie hatte vor Beginn der Verhandlungen zu einer Kundgebung aufgerufen, der rund 4.000 Gewerkschaftsmitglieder gefolgt waren. IG Metall Bezirksleiter, Johann Horn, betonte, die Forderung sei angesichts der hohen Inflation angemessen. Gerade die Metall- und Elektroindustrie habe trotz der Coronakrise "satte Gewinne gemacht" und "im Gegensatz zu den Betrieben können die Menschen die Preissteigerungen nicht weitergeben", so Horn.

Arbeitgeber: Hohe Energiepreise belasten

Angelique Renkhoff-Mücke, Verhandlungsführerin des Verbandes der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm) sagte, für viele Unternehmen sei ein hoher Lohnabschluss in der derzeitigen Krise nicht verkraftbar. Die Gewerkschaft schaue zu sehr in die Vergangenheit. Viele Unternehmen seien zwar gut durch die Coronakrise gekommen und hätten auch noch volle Auftragsbücher. Doch die Verträge seien mit alten Preisen abgeschlossen worden, so dass die Gewinnmargen schon jetzt zusammenschrumpften.

"Arbeitskampf schwächt Unternehmen"

Renkhoff-Mücke forderte, beide Seiten müssten jetzt sehr viel "Gehirnschmalz in Lösungen stecken, die wir in der Vergangenheit grundsätzlich ausgeschlossen haben." Es gebe Fragestellungen, für die man Stand heute tatsächlich noch keine Lösungswege habe. Ein Arbeitskampf schwäche die Unternehmen zusätzlich.

IG Metall will keine Einmalzahlungen

IG Metall-Verhandlungsführer Horn betonte, dass Einmalzahlungen keine Lösung seien, denn man habe in den Corona-Jahren auf echte Steigerungen verzichtet, "jetzt wollen die Menschen dauerhaft mehr Geld, weil sie es dringend brauchen." Zudem stärke ein guter Lohnabschluss die Kaufkraft der Menschen und damit auch die Wirtschaft, so die Gewerkschaft.

Derzeit arbeiten rund 855.000 Beschäftigte in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Die nächste Tarifrunde findet am 6. Oktober in München statt.