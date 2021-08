3G-Regel: Was gilt am Arbeitsplatz?

In den USA verlangen bereits einige Unternehmen, dass sich ihre Mitarbeiter gegen Corona impfen lassen. In Deutschland hat der Arbeitgeber meist nicht so weitgehende Rechte. Wozu hierzulande die Betriebe ihre Beschäftigen verpflichten können und was sie selbst leisten müssen, geht aus der Arbeitsschutzverordnung hervor. Damit ein Betrieb nicht zum Corona-Hotspot wird, hat die Regierung kürzlich den Arbeitsschutz für die Zeit der Pandemie verschärft.

Keine Ausnahme beim Arbeitsschutz

Der Arbeitgeber muss ein Hygienekonzept erarbeiten. Dazu gehören Desinfektionsmittel, Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz oder auch regelmäßige Tests. Generell gilt: Der Arbeitgeber ist für den Gesundheitsschutz zuständig und zwar aller Beschäftigten – ob geimpft oder nicht. Er muss sich an die vorgegebenen Schutzvorschriften halten, sagt das Bundesarbeitsministerium. Und die Beschäftigten müssen sie einhalten. Allerdings muss dabei das Arbeitsrecht beachtet werden.

Keine Impflicht in der Arbeit, Ausnahme: Gesundheitsberufe

Eine Pflicht, sich impfen zu lassen, gibt es in Deutschland nicht. Kein Arbeitgeber kann also vom Beschäftigten verlangen, sich impfen zu lassen. Das würde gegen die im Grundgesetz festgeschriebenen Persönlichkeitsrechte verstoßen, so die Meinung der Arbeitsrechtler. Eine Ausnahme sind die Gesundheitsberufe. Für die ein oder andere Tätigkeit könnten nur immunisierte Mitarbeiter eingeteilt werden. Den anderen müsste dann laut der Rechtsschutz-Abteilung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) ein anderer Arbeitsplatz angeboten werden. Auf der anderen Seite sind in der Arbeitsschutzverordnung für vollständig Geimpfte und Genesene Ausnahmen vorgesehen. Zum Beispiel beim für den Arbeitgeber verpflichtenden Angebot an die Mitarbeiter, sich zweimal pro Woche testen zu lassen.

Keine generelle Vergünstigung für Geimpfte

Beschränkt der Arbeitgeber den Kontakt der Beschäftigten untereinander, dann müssen sich auch Geimpfte und Genesene daran halten – wenn sie denn dem Schutz Aller dienen. Darauf weist das Bundesarbeitsministerium ausdrücklich hin. Der Arbeitgeber kann zwar mit der 3G-Regelung durchaus bestimmte Vergünstigungen gewähren - also zum Beispiel die Kantine nur diesem Personenkreis öffnen. Das aber auch nur, wenn die Kantine ausschließlich vom Personal des Betriebes genutzt werden darf. Arbeitspsychologen warnen allerdings: eingeschränkte Zugangsrechte oder 3G-Vergünstigungen könnten den Betriebsfrieden stören.

Problem: Keine Auskunftspflicht der Mitarbeiter

Der Arbeitgeber hat aber noch ein anderes Problem mit solchen Vergünstigungen und Ausnahmen für Geimpfte oder Genesene: Sie können, müssen sich gegenüber dem Arbeitgeber nicht outen und müssen die Frage, ob sie geimpft sind oder nicht, nicht beantworten. Ausnahme auch hier: die Gesundheitsberufe.