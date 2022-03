Corona-Regeln: Wann 3G am Arbeitsplatz weiter gilt

Seit Beginn dieser Woche gilt die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung, damit sind auch die 3G-Regel am Arbeitsplatz und die Homeoffice-Pflicht entfallen. Viele Unternehmen gehen deshalb davon aus, dass wieder mehr Beschäftige an den Arbeitsplatz zurückkehren werden - was auch die Sorge vor neuen Infektionswellen schürt.

Zwar gilt die grundsätzliche 3G-Verpflichtung im Rahmen der bundesweiten Verordnung nicht länger, doch Bayern geht hier für bestimmte Bereiche einen Sonderweg. Dort ist 3G am Arbeitsplatz weiterhin vorgeschrieben, wie in der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzverordnung ausgeführt wird.

3G für Beschäftige im Gesundheitsweisen weiter verpflichtend

In erster Linie betrifft dies Beschäftigte im Gesundheitswesen, etwa in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder im ambulanten Pflegedienst. Geregelt wird dies im Paragraf 7 der Infektionsschutzverordnung unter "Einrichtungsbezogene Testerfordernisse".

Dort werden ebenfalls Justizvollzugsanstalten, Heime der Jugendhilfe oder psychiatrische Einrichtungen genannt. Hier ist 3G für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin verpflichtend. Auch wer geimpft oder genesen ist, muss demnach "mindestens zweimal pro Kalenderwoche einen Testnachweis" erbringen.

Arbeitgeber muss abwägen, ob 3G gerechtfertigt sein könnte

Wie aber sieht es in anderen Branchen aus, beispielsweise in der Produktion oder im Büro? Nach vorherrschender Ansicht von Juristen kann unter bestimmten Umständen der Arbeitgeber an 3G festhalten, denn er ist für die Beurteilung der Gefährdung zuständig. Eine 3G-Anordnung setzt aber eine nachvollziehbare Gefährdungslage voraus.

Als solche dürften etwa Situationen gelten, in denen viele Menschen auf engem Raum zusammenarbeiten müssen oder viel Kundenkontakt haben. Eine große Lagerhalle, die gut belüftet wird und in der die Beschäftigten ausreichend Abstand einhalten, dürfte eher nicht dazu zählen.

Eine Rolle bei der Abwägung spielt auch das Infektionsgeschehen vor Ort, an dem sich Arbeitgeber orientieren sollen. Und: Mögliche Regeln sollten nach Ansicht von Fachleuten gemeinsam mit dem Betriebsrat vereinbart werden.

Kein 3G - aber Beschäftige, die ausfallen?

Aus Sicht vieler Betriebe stellt sich nun die Frage, was teurer ist: "Mitarbeiter, die ausfallen, oder Masken und Tests?", fragt Achim von Michel, Sprecher des Mittelstandsverbands BVMW in Bayern. Vor allem für Mittelständler aus dem produzierenden Gewerbe sei dies ein mittleres Drama. Von Michel kritisiert zudem die Hotspot-Regelung: Dadurch würden die Regeln noch kleinteiliger statt deutschlandweit einheitlich.

Frauke Kamp, Arbeitsrechtlerin bei der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, geht deswegen davon aus, dass viele Arbeitgeber in Bayern nach Prüfung des Infektionsgeschehens die bisherigen Maßnahmen erstmal weiter anwenden werden.