3G am Arbeitsplatz: Wie Unternehmen damit umgehen

Um mit den neuen Corona Regeln am Arbeitsplatz Schritt zu halten, stimmt sich das Unternehmerehepaar Max und Karin Prem immer wieder ab. Sie sind als Arbeitgeber für 31 Beschäftigte verantwortlich – und auch dafür, wer Zutritt zum Betrieb Wema Zerspanungswerkzeuge in Pfaffenhofen an der Ilm hat und wer nicht. Geschäftsführerin Karin Prem kontrolliert und dokumentiert die 3G-Nachweise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fünf von ihnen sind noch nicht vollständig geimpft. Sie müssen sich nun täglich testen.

Kontrolle im Drei-Schichtbetrieb schwierig

Problematisch: Bei Wema werden Industriewerkzeuge im Drei-Schicht-Betrieb, morgens, mittags und nachts hergestellt, geschliffen und bearbeitet. Für den Chef erschwere der Mitarbeiterwechsel rund um die Uhr die Kontrolle der 3G-Regeln enorm, sagt er. Er und seine Frau könnten nicht 24 Stunden im Haus sein. "Ich kann auch nicht zu einem Mitarbeiter sagen, bitte prüf Du Deinen Kollegen, wenn ihr gemeinsam um fünf zur Frühschicht kommt. Das passt net. Das ist meine größte Herausforderung." Auch das Thema Datenschutz bereite ihm Kopfschmerzen. Im Betrieb gingen aber alle mit Ihrem Impfstatus offen um, so Prem.

Regeln schwer zu überblicken

Ein weiteres Problem für Unternehmer Prem: Home-Office geht wegen der Maschinen und Kundentermine für die meisten hier nicht. Es sei auch schwer noch durchzublicken, was richtig und was falsch ist, so Prem. Etwa anderthalb Stunden pro Tag verbringen Prem und seine Frau mit Kontrollen und Dokumentation der 3G-Nachweise. Aber auch damit, mit den Mitarbeitern zu reden. Vor allen mit denen, die noch nicht vollständig geimpft sind. Er bietet ihnen sogar an einen Impftermin auszumachen und sie hinzufahren. Anderen Mitarbeitern ist er behilflich einen Termin zum Boostern zu bekommen.

Den Druck erhöhen, sich zu impfen

Alle, die jetzt für den Zugang zu Prems Betrieb einen Test brauchen, müssen das, wie es die Regeln vorsehen, außerhalb der Arbeitszeit machen. Max und Karin Prem wollen den Druck bei ihren Mitarbeitern den Druck erhöhen, sich impfen zu lassen, sagt der Unternehmer. Und fasst zusammen: Er hätte sich früher schärfere Regeln gewünscht, statt jetzt ständige Änderungen. Durch Gespräche habe er immerhin zehn ungeimpfte Mitarbeiter zum Impfen bewegt.

Jeden Tag zu den Baustellen fahren, um zu kontrollieren

Auch für Bauunternehmer Josef Vetter aus Sappenfeld bei Eichstätt bedeuten die 3G Regeln am Arbeitsplatz mehr bürokratischen Aufwand. Auf der Baustelle ist er gerade mit Stift, Zettel und Handy unterwegs und fragt den Status bei jedem seiner Bauarbeiter ab. Vier sind hier in seinem Betrieb noch nicht vollständig geimpft. Deshalb muss er jetzt jeden Tag zu den Baustellen im Umkreis von 15 bis 20 Kilometern fahren. Das kostet Sprit und Zeit.

Strikte Impfgegner will der Bauunternehmer bekehren

Alles muss er genau dokumentieren. Er habe sowieso schon viel Bürokratie, da machen ihm die 3G-Regeln am Arbeitsplatz aber auch nicht viel mehr aus, sagt er gelassen. "Ich find die Regeln noch gut. Wir müssen einfach impfen und testen, um dem Ganzen ein Ende zu bereiten." Strikte Impfgegner in seiner Belegschaft versucht Vetter mit Gesprächen zu bekehren. Bei einem sei es ihm bereits gelungen.

Verstoß gegen die 3G-Regel im Betrieb kann bis zu 25.000 Euro kosten

Sollten sich Mitarbeiter weigern, einen 3G-Nachweis vorzulegen, würden ihn sowohl Unternehmer Max Prem aus Pfaffenhofen als auch Bauunternehmer Josef Vetter unbezahlt freistellen. So erlauben es die 3G-Regeln jetzt. Verstoßen Arbeitgeber oder Arbeitnehmer gegen die 3G-Auflagen im Betrieb, kann eine Strafe bis zu 25.000 Euro fällig werden.