31. Juli: Countdown für Steuererklärung 2018 läuft

Im Hochsommer die Steuer machen – für viele ist das eine neue Erfahrung. Aber es lohnt, sich trotz Ferienstimmung hinzusetzen. Denn meistens gibt es Geld zurück vom Fiskus. Fast 1.000 Euro waren es im Schnitt im vergangenen Jahr. Ab diesem Jahr ist der 31. Juli aber deshalb wichtig, weil dem Steuerpflichtigen ansonsten ein Verspätungszuschlag droht: mindestens 25 Euro je angefangenem Monat.

Mehr Zeit mit Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein

Einer Bitte auf Fristverlängerung geben die Finanzbeamten jetzt meist nur noch statt, wenn triftige Gründe vorliegen. Nur wer sich von einem Lohnsteuerhilfeverein oder einem Steuerberater vertreten lässt, kann sich legal mehr Zeit lassen. In diesem Fall verlängert sich die Abgabefrist bis zum 2. März 2020. Danach fällt der Verspätungszuschlag zwingend per Gesetz an.

Wer muss alles eine Steuererklärung abgeben?

Eine Steuererklärung abgeben muss jeder, der auch andere Einkünfte als nur solche als Arbeitnehmer hat. In der Pflicht ist aber auch, wer sich etwa einen Freibetrag beim Lohnsteuerabzug hat eintragen lassen. Sie gilt ebenso für Ehepaare mit unterschiedlichen Steuerklassen sowie für Bezieher von Arbeitslosen- oder Elterngeld. Auch Rentner müssen sich dem Finanzamt gegenüber erklären, selbst wenn sie keine anderen Einkünfte haben. Allerdings nur, wenn sie den Grundfreibetrag übertreffen, also das steuerfreie Existenzminimum, das 2018 bei 9.000 Euro jährlich lag.