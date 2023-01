3,3 Millionen Passagiere am Albrecht Dürer Airport Nürnberg

Vor allem die starke Nachfrage im Sommer hat die Zahl der Passagiere an Bayerns zweitgrößtem Flughafen deutlich ansteigen lassen. Insgesamt wurden 2022 am Albrecht Dürer Airport Nürnberg rund 3,3 Millionen Fluggäste gezählt. Als Ziel für das kommende Jahr haben die Verantwortlichen 3,9 Millionen Passagiere ausgegeben. "Hoffnung setzen wir dabei vor allem auch auf eine Rückkehr der Messen", sagte Flughafen-Geschäftsführer Michael Hupe. Hinzu komme die Lust an Flugreisen, wie sie sich im Sommer gezeigt habe.

200 neue Stellen am Albrecht Dürer Airport

Einen großen Anteil an den gestiegen Passagierzahlen im vergangenen Jahr habe eine unerwartet hohe Nachfrage im Sommer gehabt, so Geschäftsführer Hupe. Zeitweise waren die Mitarbeiter am Airport hoffnungslos überfordert. Seit dem Herbst sind deswegen rund 200 Beschäftigte hinzugekommen. Inzwischen arbeiteten rund 1.000 Menschen für den Albrecht Dürer Airport. Wie nachhaltig die gestiegene Nachfrage sein werde, lasse sich allerdings nur schwer voraussagen, so Hupe.

Nachwirkungen der Corona-Pandemie noch spürbar

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind am Nürnberger Flughafen allerdings immer noch spürbar, sagte der Geschäftsführer. Viele Dienstreisen würden hinterfragt und zum Teil durch digitale Kommunikationskanäle ersetzt. Der innerdeutsche Flugverkehr sei komplett aus dem Nürnberger Flugplan verschwunden. Das mache auch wirtschaftlich einen deutlichen Unterschied.

Flugverkehr phasenweise gleich null

Vor der Pandemie verzeichnete der Nürnberger Flughafen rund vier Millionen Passagiere pro Jahr. Durch die Pandemie war der Flugverkehr in den Jahren 2020 und 2021 jeweils auf rund eine Million Menschen eingebrochen und teilweise beinahe komplett eingestellt worden. Im Geschäftsjahr 2021 hatte der zur Hälfte von der Stadt Nürnberg und dem Freistaat getragene Flughafen rote Zahlen geschrieben. Die Bilanz für 2022 soll im Mai veröffentlicht werden.