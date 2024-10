3.000 Euro für Reparatur-Cafés: "An der Praxis vorbei"

22.10.2024, 16:41 Uhr Audiobeitrag

Die Bundesregierung will Reparatur-Initiativen mit 3.000 Euro fördern. An den Bedürfnissen vieler Repair-Cafés geht das aber vorbei. Woran das liegt, was mehr bringen könnte und welche skurrilen Geräte manchmal zum Reparieren auf den Tisch kommen.