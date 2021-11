24 Stunden Warnstreik am Uniklinikum Erlangen

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Uniklinikums Erlangen zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Dieser soll mit Beginn der Frühschicht am Donnerstag bis zum Ende der Nachtschicht am Freitagmorgen dauern. Nach Angaben von Verdi werden zwei Stationen ganz geschlossen, in anderen Bereichen der Uniklinik werde es zu erheblichen Einschränkungen kommen. Geplante Operationen müssten verschoben werden. Die Versorgung der Patienten bleibe aber gewährleistet.

"Nicht der Streik, sondern der Personalmangel im Normalzustand gefährdet das Recht auf eine gute Gesundheitsversorgung." Verdi-Gewerkschaftssekretär Martin Schmalzbauer.

Kein Tarifangebot der Arbeitgeber

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von fünf Prozent, mindestens aber um 150 Euro im Monat für alle Beschäftigten und um 300 Euro für die Beschäftigten im Gesundheitsbereich. Die Gewerkschaft geht von einer hohen Streikbereitschaft aus, da die Arbeitgeber auch bei der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt haben. Auch die Beschäftigten der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) und des Studentenwerks Erlangen-Nürnberg sind zum Warnstreik aufgerufen.