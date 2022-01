2021 war Katastrophen-Rekordjahr - 280 Milliarden Dollar Schäden

Heftige Stürme, Sturzfluten, Erdbeben sowie andere Naturkatastrophen haben dafür gesorgt, dass 2021 zu einem der schadensreichsten Jahre wurde, wie die Rückversicherungsgesellschaft Munich Re mitteilte. Die Schäden sind mit 280 Milliarden Dollar beziffert und damit die vierthöchsten überhaupt. Der traurige Rekord wurde 2011 erreicht mit Gesamtschäden in Höhe von 355 Milliarden Dollar. Und auch wenn nicht alle Schäden versichert waren, so war es doch auch für die Versicherungsbranche ein teures Jahr, mit 120 Milliarden Dollar versicherten Schäden. Das teuerste Jahr war für die Branche bisher 2017 mit 146 Milliarden Dollar versicherten Schäden.

Starkregen in Deutschland

Starkregen führte im Sommer in Europa zu Sturzfluten, die alles mitrissen, ob Autos, Wohnwagen oder ganze Häuser. Hohe Schäden entstanden auch an der Infrastruktur wie Bahnlinien, Straßen und Brücken. Mehr als 220 Menschen kamen ums Leben. Die Gesamtschäden lagen bei 46 Milliarden Euro, davon 33 Milliarden Euro in Deutschland. Besonders betroffen war das Ahrtal, aber auch der Erftkreis, Teile Mittelfrankens und das Berchtesgadener Land. Allerdings war dort nur ein recht geringer Anteil versichert, und zwar rund elf Milliarden Euro. Bei der Munich Re begründet man dies damit, dass in Deutschland nur wenige Menschen gegen Elementarschäden wie Hochwasser abgesichert seien und mit hohen Infrastrukturschäden an Bahnlinien, Gas- oder Telefonleitungen, die nicht versichert waren. Das lokal so hohe Ausmaß der Zerstörung überraschte auch die Klimaexperten der Munich Re.

"Die Bilder der Naturkatastrophen von 2021 sind verstörend. Die Klimaforschung belegt immer deutlicher, dass extreme Unwetter wahrscheinlicher geworden sind." MunichRe-Vorstand Torsten Jeworrek

Hurrikans und Tornados in den USA

Im vergangenen Jahr litten vor allem die Vereinigten Staaten unter Hurrikanen, Tornados und einer Kältewelle. So traf der Hurrikan Ida im Sommer mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern mit voller Wucht auf die Küste und zog eine Spur der Verwüstung. In New Orleans und Umgebung fiel die Stromversorgung weitgehend aus. Mehr als eine Million Haushalte waren damals betroffen. Zehntausende Gebäude wurden beschädigt oder zerstört. Ida wurde zur größten Naturkatastrophe im vergangenen Jahr überhaupt mit einem Gesamtschaden von 65 Milliarden Dollar. Insgesamt beziffert die Munich Re die Schäden in den USA durch Naturkatastrophen auf rund 145 Milliarden Dollar. Davon waren 85 Milliarden versichert.

Wissenschaft warnt seit langem

Experten weisen schon seit Jahren daraufhin, dass Naturkatastrophen wie Starkregen, Gewitter, Dürren und Wirbelstürme in letzter Zeit wahrscheinlicher geworden sind. So meint Ernst Rauch, der Chef-Klimatologe des Münchner Rückversicherers: "Der Klimawandel verändert Wahrscheinlichkeiten, wir sehen das als Schadentrends." Es gibt seinen Worten nach eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass in manchen Regionen, bei manchen Gefahren heute schon der Klimawandel sichtbar ist. Die Indizien seien nahezu erdrückend. Dazu gehörten schwere Gewitter in den USA auch im Winterhalbjahr und eben auch Starkregen mit Hochwasser in Europa. Bei den Hurrikanen erwarte die Wissenschaft, dass der Anteil der starken Stürme gepaart mit extremen Niederschlägen durch den Klimawandel zunehme.

Experten: Auf Klimawandel einstellen

Deshalb fordern Experten wie Rauch, sich auf die veränderten Rahmenbedingungen einzustellen. So wird zum Beispiel im Ahrtal bereits darüber nachgedacht, an besonders gefährdeten Stellen im Uferbereich zerstörte Gebäude nicht wiederaufzubauen. Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr Cornelia Weigand erklärte im Sommer, dass es wichtig sei, aus dieser extremen Katastrophe lernen zu können, wie man verlässlich und effektiv warnen und wie man eine solche Krise noch besser managen kann.

Dass Schutzmaßnahmen etwas bringen, hat im vergangenen Jahr eindrucksvoll der Hurrikan Ida in den USA gezeigt. Denn nach dem verheerenden Hurrikan Katrina im Jahr 2005 wurde das Deichsystem von New Orleans verstärkt. Mit Erfolg, so der Munich Re-Experte Rauch. So sei Ida zwar stärker als Katrina zum Zeitpunkt des Landfalls gewesen, doch die Schäden seien deutlich geringer gewesen. Die Dämme und Deiche hätten gehalten. Auch die Zahl der Todesopfer war wesentlich geringer. Auch das ist ein Erfolg der Präventionsmaßnahmen – und des Internet. Heutzutage können Menschen aufgrund von entsprechenden Systemen deutlich früher vor Naturkatastrophen gewarnt werden. Dies war wohl mit ein Grund, warum trotz höherer Gesamtschäden die Zahl der Opfer in den vergangenen Jahren stagniert, im vergangenen Jahr bei rund 10.000.

Asien und Pazifikraum blieben diesmal weitgehend verschont

In Asien und im Pazifikraum fielen die Schäden dagegen im vergangenen Jahr verhältnismäßig moderat aus. Sie lagen bei insgesamt 50 Milliarden Dollar, wie die Statistik der Munich Re zeigt. Allerdings war auch nur ein sehr geringer Teil versichert, und zwar neun Milliarden Dollar. Die teuerste Naturkatastrophe war ein schweres Hochwasser in der zentralchinesischen Provinz Henan. Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer und überschwemmten hunderttausende Häuser. Hohe Schäden verursachte zudem ein Erdbeben an der Ostküste Japans.

Durch den Vulkanausbruch auf La Palma wurden rund 3.000 Häuser unter Lavaströmen und Asche begraben. Die Schäden werden von der MunichRe mit etwa 850 Millionen Euro beziffert.