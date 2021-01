2021 kommt das Recht auf Software-Updates

Manchmal spielen sich Horror-Szenarien im Cyberspace ab: Babyphones und vermeintlich smarte Steckdosen infizieren sich mit Bot-Software. Die werden so zu digitalen Zombies, die zu Tausenden von Internet-Kriminellen ferngesteuert werden. Dann fallen sie über Websites her, überschütten die mit unsinnigen Anfragen, bis sie unter der Arbeitslast zusammenbrechen: DoS – Denial of Service.

Vager Gesetzentwurf zu Software-Updates

Das Problem ist, dass solche Billig-Geräte oft schon mit Sicherheitslücken ausgeliefert, aber nie geflickt werden. Das soll sich 2021 ändern. Der Entwurf für das neue Gesetz sieht ein Recht auf Software-Updates vor.

Ganz gelöst ist das Problem dadurch aber noch nicht. Denn Updates soll es während des Zeitraums geben, den die Verbraucher "vernünftigerweise" erwarten können - so steht es vage im Gesetzesentwurf. Doch was in der Praxis vernünftig ist, wird wohl erst in vielen Prozessen vor Gericht geklärt werden müssen.