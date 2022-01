2021 fast 100 Milliarden Euro Umsatz im deutschen E-Commerce

Der E-Commerce als Teil des Einzelhandels in Deutschland hat im zweiten Corona-Jahr 2021 noch stärker zugelegt als zunächst angenommen. Wie der Branchenverband BEVH mitteilte, wurden Waren im Wert von 99,1 Milliarden Euro über das Internet verkauft.

Geschlossene Geschäfte im Corona-Lockdown trugen dazu bei, dass die Umsätze online um 19 Prozent nach oben gingen. Inzwischen werde im Einzelhandel jeder siebte Euro über das Internet ausgegeben, im Nicht-Lebensmittelbereich sogar jeder fünfte Euro heißt es. E-Commerce werde immer mehr als das Normale und Übliche empfunden, so BEVH-Präsident Gero Furchheim.

Online-Einkauf ist nicht mehr altersabhängig

Die Regel, dass der Onlinehandel vor allem von Jüngeren genutzt werde, gelte nicht mehr. Käufer ab 50 Jahren seien für mindestens die Hälfte aller Einkäufe im Internet verantwortlich. Größte Wachstumstreiber waren im vergangenen Jahr - mit einem Umsatzplus von mehr als 36 Prozent - erneut Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel, Drogerieprodukte oder Tierfutter. Hier ist der gesamte Marktanteil des Onlinehandels allerdings noch vergleichsweise gering.

Doch auch in Branchen wie Bekleidung oder Elektronik, wo der E-Commerce schon länger eine große Rolle spielt, hielt das Wachstum an. Die Umsätze mit Bekleidung stiegen um 18 Prozent. Bei Elektronik und Telekommunikation lag das Plus bei zwölf Prozent und bei Computern samt Zubehör bei gut 23 Prozent.

2022 soll das Wachstum im E-Commerce kleiner ausfallen

Für dieses Jahr wird jetzt kein so großes Wachstum mehr erwartet. "Gedämpft optimistisch" nennt man das beim E-Commerce-Verband BEVH. Im laufenden Jahr 2022 wird nur noch ein Umsatzplus von zwölf Prozent auf dann 111 Milliarden Euro erwartet. Das wäre zwar immer noch etwas mehr Wachstum als im langjährigen Durchschnitt, zugleich aber deutlich weniger als im Vorjahr.

Der Grund dafür sind globale Lieferschwierigkeiten der Händler, die viele Waren selbst nicht bekommen, die sie gern weiterverkaufen würden. Bisher versuchten die rund 37.000 Online-Händler, mit ihren etwa 1,2 Millionen Beschäftigten, ihre Lager aufzufüllen, um sich gegen Lieferengpässe zu wappnen. Auf diesem hartumkämpften Markt nimmt der Online-Handel in vielen Warengruppen den Ladengeschäften inzwischen mehr als die Hälfte ihres Umsatzes weg. Dazu zählen Bekleidung, Unterhaltung oder Elektroartikel wie Computer.

"Einfache" Online-Shops reichen nicht mehr

Experten vermuten, dass dieser Trend anhalten wird und dass nahezu jeder Händler auch im Internet aktiv sein muss. Neben einer eigenen Homepage spielt dabei die Präsenz in sozialen Medien zunehmend eine Rolle, um die Kunden direkt anzusprechen. Der eigentliche Verkauf läuft dann häufig über Plattformen wie Amazon ab. Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen den Angaben zufolge auch immer mehr über mobile Geräte wie Smartphones. Deshalb reichten einfache Online-Shops nicht mehr.

Schwierigkeiten gibt es zunehmend bei der Zustellung. Dort sollen künftig mehr Paketboxen helfen, die bestellten Waren zu verteilen.