200 Jahre Sparkasse: Was vom Gründungsgedanken geblieben ist

Etwa 950 Menschen leben in Aura im Sinngrund. Früher gab es in der Gemeinde im Landkreis Main-Spessart einen Bäcker, Post, Lebensmittelgeschäfte, zwei Gaststätten – und eine Filiale der Sparkasse. Doch Ende 2020 verabschiedete auch die sich aus dem Ort an der hessischen Grenze. Der Betrieb war nicht wirtschaftlich. Geblieben ist nur ein Dorfladen. "Das ist der Fortschritt auf dem Land", ärgert sich Anwohnerin Erna Reichert. Internet nutzt die 84-Jährige nicht. Die nächste Sparkassenfiliale ist acht Kilometer entfernt.

Zwischen Daseinsvorsorge und Niedrigzinspolitik

200 Jahre nach ihrer Gründung steht die Sparkasse Mainfranken vor verschiedenen Herausforderungen: Die Bank soll einfachen Zugang zu Geld gewährleisten – für Privatkunden und Geschäftsleute, Junge und Alte, Landbevölkerung und Städter. Die Sparkasse muss sich gegen ihre Konkurrenten behaupten, die ohne Filialnetz oft über günstigere Angebote verfügen. Außerdem will sie ihre Kunden seriös beraten, gerade vor dem Hintergrund der aktuell hohen Inflationsraten.

"Die externen Einflüsse kommen in immer schnellerer Dynamik", sagt Bernd Fröhlich, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. Hinter der Bank liegen allein in den vergangenen 15 Jahren Finanzkrise, Eurokrise, Coronakrise und viele Jahre der Niedrigzinspolitik. "Es wird momentan nicht einfacher, ob bei Finanzierungs- oder Anlageentscheidungen", sagt Fröhlich.

Städtische Sparkasse Würzburg 1822 gegründet

Sparkassen wie die in Würzburg befinden sich in kommunaler Trägerschaft. Sie besitzen einen öffentlichen Auftrag und damit eine Versorgungsfunktion für ihre Kunden. Anders als viele private Banken sind die Sparkassen also nicht ihren Aktionären verpflichtet.

Vorläufer für die heutige Sparkasse Mainfranken war die Städtische Sparkasse Würzburg. Sie wurde am 1. Oktober 1822 gegründet. "Wir waren primär zuständig für arme Leute", sagt Rudolf Fuchs, bis 2013 Vorsitzender der Bank.

Initiator der Gründung vor 200 Jahren war der damalige Würzburger Bürgermeister Wilhelm Joseph Behr. 1821 hatte sich bereits die Sparkasse in Nürnberg gegründet, sie war die erste in Bayern. Ein Jahr danach folgten Augsburg und Würzburg. Ziel des Würzburger Bürgermeisters war es die arme Bevölkerung dazu zu bringen, für ihr Alter vorzusorgen, erklärt Rudolf Fuchs: "Die hatten keine Möglichkeit verzinslich anzulegen."

Fusionen führten zur heutigen Sparkasse Mainfranken

In Mainfranken gab es in den darauffolgenden Jahren eine Gründungswelle. In den heutigen Landkreisen Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart entstanden bis 1845 elf weitere Sparkassen. Ab den 1930er-Jahren folgten erste Fusionen. 2000 schlossen sich die verbliebenen vier Sparkassen im Raum Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart zusammen – zur heutigen Sparkasse Mainfranken Würzburg. Sie hatte sich über die Jahrzehnte zu einer Bank für Jedermann entwickelt.

Zuletzt kam die Sparkasse Mainfranken auf eine Bilanzsumme von 10,9 Milliarden Euro. Gemessen daran gilt sie als eine der 25 größten in Deutschland, die viertgrößte in Bayern – hinter der Stadtsparkasse München, die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg und der Sparkasse Nürnberg.

Mehr Online-Geschäft, weniger Filialen

Fest steht allerdings auch: Das Bankgeschäft hat sich in den vergangenen 200 Jahren gewandelt. "Ein durchschnittlicher Sparkassenkunde besucht noch einmal im Jahr die Filiale, aber über 250 Mal im Jahr unser Internetangebot oder unsere App", sagt Vorstand Bernd Fröhlich. Er verteidigt damit Filialschließungen wie vor zwei Jahren in Aura. Damals kündigte die Bank einen drastischen Schritt an: Gleich 29 Außenstellen sollten geschlossen werden, knapp ein Drittel aller Standorte. 24 der 29 Niederlassungen waren damals noch mit Mitarbeitern besetzt.

"Die kleinen Dörfer verlieren das, was lebenswert ist", sagt Fritz Reichert, Ehemann von Erna. Viele im Ort fühlten sich zurückgelassen. Die Daseinsvorsorge sei nicht gewährleistet, findet Reichert: "Die ziehen sich überall zurück. Heißen aber gemeinnützig. Das finde ich nicht gut."