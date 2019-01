20 Jahre MP3-Player

Die ersten MP3-Player sahen klobig, unförmig und hässlich aus. Sie kamen 1998 zuerst in den USA und ein Jahr später in Deutschland auf den Markt. Das zuvor entwickelte Daten-Kompressionsverfahren MP3 hatte es möglich gemacht.

Deutscher MP3-Boom ab 2003

Anfänglich reichten die internen Speicherkapazitäten der Geräte mit 32 MegaByte nur für etwa 30 Minuten Musik oder rund zehn Stücke, ein Bruchteil der heutigen Möglichkeiten. Im Jahr 2003 begann dann der Boom in Deutschland. Er gipfelte 2005 in mehr als acht Millionen verkauften Geräten, so die Zahlen der Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik gfu.

MP3-Player heute nur noch Nischenprodukt

Mittlerweile ist die Luft für den klassischen MP3-Player aber deutlich dünner geworden. Für 2018 prognostiziert die gfu einen Absatz von weniger als 500.000 Stück. Smartphones und Tablets machen ihm zunehmend Konkurrenz, ebenso der Trend, Musik zu streamen, statt zu kaufen.

Dennoch: Die Verbreitung von MP3 beflügelte die Weiterentwicklung und den Absatz anderer Produkte wie Kopfhörer oder Docking-Lautsprecher. Als Nischenprodukt behauptet sich der MP3-Player wacker. So ist er bei Sportlern beliebt, denn die neuen Modelle wiegen - ganz anders als die Pioniere vor 20 Jahren - oft nur noch wenige Gramm.