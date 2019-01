20 Jahre Euro – Aufbruch nach Europa?

Finanzkrise hinterließ ihre Spuren

Weitaus heftiger als die Teuerungsdebatte machte die Finanzkrise der Eurozone zu schaffen. 2008 begann die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise, die sich rasch auf die EU-Staaten auswirkte. Einige Länder, vor allem Zypern, Griechenland, Irland, Portugal und Spanien, wurden besonders von der globalen Krise erschüttert. Die Stabilität ihrer Volkswirtschaften geriet in Gefahr, in einer aufwendigen Aktion traf die EU Maßnahmen, um die in Bedrängnis geratenen Staaten finanziell zu unterstützen. Die Summe der Rettungspakete belief sich auf über 600 Milliarden Euro. Allein in das am höchsten verschuldete Griechenland floss mehr Geld als in alle anderen Krisenländer zusammen.

Rettungsaktion der EZB

In den Jahren darauf folgte eine Reihe wichtiger Initiativen, ein Sicherungsnetz, der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM), wurde geknüpft, um die Zahlungsfähigkeit gefährdeter Mitgliedstaaten in ähnlichen Krisensituationen zu garantieren, zusätzlich wurde die Bankenunion mit einer zentralen Bankenaufsicht in der Eurozone eingeführt. Um das Vertrauen der Märkte wiederherzustellen und die unter Druck geratenen Länder des Euroraumes zu unterstützen, kam es dann im Jahre 2012 zu einer beispiellosen Rettungsaktion der Europäischen Zentralbank (EZB). Im Juli 2012 erklärte deren Präsident Mario Draghi:

"Die EZB wird im Rahmen ihres Mandats alles Notwendige tun, um den Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir – es wird ausreichen." Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank

Die Europäische Zentralbank (EZB) kaufte Staatsanleihen überschuldeter Eurostaaten in enormen Mengen auf. Das entlastete die Staaten und die Banken in den Ländern. Es war eine Aktion, die nicht unumstritten ist und die manche Klagen von Euro- Gegnern vor dem Bundesverfassungsgericht sowie dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) nach sich zog. Doch Klagen gegen das Anleihenkaufprogramm der EZB scheiterten ebenso wie weitestgehend die Klagen gegen den Rettungsschirm (ESM) und den Fiskalpakt. Kritiker der Euro-Rettungsaktion wie der Wirtschaftswissenschaftler Hans-Werner Sinn warnen indes vor unkalkulierbaren Risiken einer unbegrenzten Deckungszusage für Staatspapiere der Euro-Länder. Sie sehen darin ein Instrumentarium, was "diese faktisch zu Euro-Bonds machen würde“. Diese Risiken manifestierten sich in der Zentralbankgeldmenge in Höhe von 3 Billionen Euro ebenso wie in den sog. Targetforderungen der Bundesbank gegen das Eurosystem. Die EU verweist ihrerseits auf die Impulse für das Wirtschaftswachstum infolge dieser Maßnahmen:

"Diese unverzügliche Reaktion der EZB in Verbindung mit der Bereitstellung von Liquidität für die Banken, niedrigen Zinssätzen und der späteren quantitativen Lockerung durch das Anleihenkaufprogramm begünstigt das Wirtschaftswachstum im gesamten Euro-Währungsgebiet und hilft bei der Rückkehr zu einem Inflationsniveau knapp unter 2 Prozent", so die EU-Kommission.

Bis jetzt hat die EZB Anleihen für 2,65 Billionen Euro erworben. 2019 will sie keine zusätzlichen Anleihen mehr auf dem Markt kaufen.