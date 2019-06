2.000 Beschäftigte aufgerufen: Streik im mainfränkischen Handel

Die Mitarbeiter in den Filialen von Marktkauf in Schweinfurt, H&M in Schweinfurt und Würzburg und in den Kaufland-Supermärkte in Schweinfurt und Bad Kissingen sind heute zum ganztägigen Streik aufgerufen. Auch die Beschäftigten in den Zentrallagern von Edeka in Gochsheim und Kaufland in Donnersdorf sollen sich am Ausstand beteiligen.

Einzelhandels-Streik vielleicht auch am Samstag

Laut Peter König, dem ver.di-Gewerkschaftssekretär für den Handel in Unterfranken, könnten in Unterfranken rund 2.000 Beschäftigte am Streik teilnehmen. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, denkt König offenbar über eine Ausweitung des Streiks auf den Samstag nach. Am Untermain soll in der kommenden Woche gestreikt werden.

"Wir gehen davon aus, dass die Auswirkungen am Freitag eher marginal sein werden, denn die Regale und Frischetheken sind ja schon bestückt. Aber dadurch, dass wir den Streik auf den ganzen Freitag und möglicherweise auf Samstag ausdehnen, werden die Kunden dann möglicherweise schon die Auswirkungen spüren: Regale sind nicht wieder aufgefüllt und die Frischetheken werden nicht voll besetzt sein." Peter König, ver.di-Gewerkschaftssekretär für den Handel in Unterfranken

Im Vorfeld der zweiten Tarifverhandlungen fordert ver.di für die Arbeitnehmer im Einzelhandel ein Euro mehr in der Stunde. Zudem soll die Vergütung für Azubis monatlich um 100 Euro steigen. Ferner sollen Tarifverträge im Handel allgemeinverbindlich werden. Das heißt, auch Mitarbeitende, die nicht in einer Gewerkschaft sind, können sich dann auf die Regelungen in den Tarifverträgen berufen.