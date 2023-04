160 E-Ladesäulen an der A7 Dinkelsbühl/Fichtenau geplant

Eine große E-Ladetankstelle soll an der A7 bei Dinkelsbühl/Fichtenau entstehen und damit länderübergreifend auf bayerischem und baden-württembergischen Boden. Bei der Sondersitzung des Stadtrats Dinkelsbühl und des Gemeinderats Fichtenau im baden-württembergischen Landkreis Schwäbisch-Hall stimmten alle Mitglieder für das Bauleitverfahren. Damit können die Planungen der Projektentwickler starten, erklärt Fichtenaus Bürgermeisterin Anja Schmidt-Wagemann (parteilos).

Grüner Strom aus der Region an der Autobahn

Die beiden Kommunen wollen direkt an der Ausfahrt Dinkelsbühl/Fichtenau an der A7 eine drei Hektar große Tankstelle mit 160 E-Ladesäulen errichten. Die Projektentwickler vom örtlichen ökologischen Strom- und Wärmeerzeuger Teatherm sehen darin ein einmaliges deutschlandweites Projekt, weil hier der Strom grün und regional produziert werden soll. Zu den E-Ladesäulen mit Schnellladefunktion für Elektro-Autos und Elektro-Lkw kommen auch vier Tanksäulen für fossile Brennstoffe. Außerdem sollen Geschäftsräume, Gastronomie und ein Motel sowie ein Park and Ride Parkplatz entstehen.

Länderübergreifendes Projekt

Das Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt, weil dafür zwei Hektar Gemeindegebiet vom baden-württembergischen Fichtenau und zwei bis drei Hektar Gebiet auf Dinkelsbühler Seite zusammen genutzt werden sollen. Die Zusammenarbeit soll wahrscheinlich über einen regionalen Planungsverband laufen, hieß es in der Sondersitzung.

Trotz Bedenken – alle Stadtratsfraktionen stimmen zu

Weil es sich bei den Flächen auf der Dinkelsbühler Seite um Waldfläche handelt, die gerodet werden muss, äußerten einige der Dinkelsbühler Stadtratsfraktionen zunächst Bedenken. Nach eingehender Prüfung entschieden sie sich jedoch für die Tankstelle. So hieß es etwa von den Grünen im Stadtrat, dass solche Projekte in Zukunft ermöglicht werden müssten, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Die Einstimmigkeit beider Räte überraschte die Stadtoberhäupter, Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU) und Fichtenaus Bürgermeisterin Anja Schmidt-Wagemann, positiv.

Genehmigungsverfahren dauert wohl zwei bis drei Jahre

Die große E-Tankstelle könnte binnen eines guten Jahres gebaut werden, hieß es vom Strom- und Wärmeerzeuger Teatherm. Allerdings müssen vorher alle Planungs- und vor allem die länderübergreifenden Genehmigungen erteilt werden, was wohl noch zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen wird.

Bisher rund 80.500 E-Ladepunkte in Bayern

Derzeit würde eine E-Tankstelle mit 160 E-Ladesäulen zu den größten zählen, doch das soll nach den Wünschen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) nicht so bleiben. Denn laut den Planungen aus dem Verkehrsministerium soll der Ausbau schnell vorangetrieben werden, um im Jahr 2030 auf eine Million Ladepunkte zu kommen.

Eine der größten E-Ladestationen nicht nur in Bayern ist derzeit im Innovationspark Zusmarshausen im Landkreis Augsburg direkt an der A8 zu finden. Dort stehen bisher 72 Ladesäulen, weitere 84 sind geplant. Laut Bundesnetzagentur gab es deutschlandweit zum 1. Januar 2023 80.541 E-Ladepunkte, mehr als 67.000 davon waren normale, der Rest Schnellladepunkte. In Bayern waren es zum selben Zeitpunkt 14.068 Normalladestellen und 2.513 Schnellladepunkte.