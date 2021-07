150 Beschäftigte protestieren vor Galeria Karstadt in Nürnberg

Die 150 Beschäftigten stammten von den Nürnberger Karstadt-Filialen Langwasser und Lorenzkirche sowie der benachbarten Kaufhof-Filiale. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute zum Streik aufgerufen.

Nach Angaben von Verdi sind in den drei Häusern insgesamt 380 Beschäftigte von den laufenden Tarifverhandlungen betroffen. Mit Plakaten wie "Wir sind es wert!" und "Gemeinsam gegen Altersarmut" machten sie ihrem Unmut Luft.

Kein Tariflohn gezahlt

Die Streikenden hatten sich um 9.30 Uhr direkt vor der Karstadt-Filiale an der Lorenzkirche in der Nürnberger Fußgängerzone versammelt. Die Gewerkschaft kritisiert, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Warenhäusern nicht einmal Tariflohn gezahlt werde. Die Tarifverhandlungen im bayerischen Einzelhandel werden am Donnerstag fortgesetzt.