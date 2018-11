100 Jahre Tarifautonomie: Der Kampf um gerechte Bezahlung

November 1918. In vielen Betrieben wird gestreikt. Der Krieg hat die Menschen zermürbt. Die Wirtschaft liegt am Boden. Viele hungern. Arbeiter- und Soldatenräte ziehen auf die Straßen. In Berlin ruft schließlich der SPD Politiker Philipp Scheidemann die Republik aus.

"Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zur Unehre gereicht. Das Alte und Morsche, die Monarchie, ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die deutsche Republik." Philipp Scheidemann, SPD

Das "Stinnes-Legien-Abkommen“ wird unterzeichnet

Am 15. November unterzeichnen der Gewerkschaftsführer Carl Legien und der Großindustrielle Hugo Stinnes ein Abkommen. Darin erkennen die Arbeitgeber zum ersten Mal die Gewerkschaften als Verhandlungspartner an. Zuvor hatten sie allein festgelegt, wie hoch die Löhne oder wie lang die Arbeitszeiten sind. Nun aber drohte ihnen nach der Oktoberrevolution in Russland ein anderes Wirtschaftsmodell. Die Angst vor der Sozialisierung ließ sie den Kontakt mit gemäßigten Gewerkschaften aufnehmen. Die erkennen die bestehende Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung des Kapitalismus an. Dafür bekommen sie Mitsprache in den Betrieben und den 8-Stunden-Tag. Von dem waren die Firmen damals weit entfernt. Ein lang gehegter Traum der Arbeiter ging in Erfüllung. Das Abkommen zwischen Stinnes und Legien findet sich in der Weimarer Verfassung wieder. Doch es hielt nicht lange.

Der Staat greift wieder ein

Bereits 1923 beerdigte ein Gesetz die gerade erst erlangte Tarifautonomie. Die Wirtschaft steckt in Problemen. Eine Hyperinflation setzt ihr zu. Zudem passt vielen das Konzept der Sozialpartnerschaft nicht. Das Obrigkeitsdenken ist noch immer in den Köpfen verankert. Der Staat führt die Zwangsschlichtung ein. Die Gewerkschaften verlieren an Macht. Unter dem Naziregime werden sie dann endgültig entmachtet. Die Arbeitsbedingungen werden diktiert. Entscheidend ist, was die Kriegsmaschinerie braucht.

Das Grundgesetz schützt die Tarifautonomie

Das Prinzip der Koalitionsfreiheit kann sich erst nach 1945 wieder durchsetzen. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes verankern in Artikel 9, Absatz 3 das Recht, sich zu Vereinigungen zusammen zu tun und die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu regeln. Der Staat bleibt außen vor. Bis heute halten Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände diese Tarifautonomie für ein Erfolgsmodell. Seit einiger Zeit jedoch stellt die Praxis es in Frage. Nur noch etwas mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland können sich auf einen Tarifvertrag berufen. Der sollte wieder attraktiv werden – meinen die Sozialpartner. Nur wie, darüber streiten sie.