06.02.2019, 18:56 Uhr

100 Jahre Fackelmann

Seit 100 Jahren stellt die Hersbrucker Firma Fackelmann Küchenutensilien her. Viele Lebensmittelketten haben die Produkte im Sortiment. In einer neuen "Erlebniswelt" will Fackelmann nun unter anderem Kochkurse und Backvorführungen anbieten.