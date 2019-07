radioWelt: Wie viel hat die Rettung der deutschen Banken den Steuerzahler denn eigentlich gekostet? Vor zehn Jahren hieß es, es seien mehrere 100 Milliarden Euro. Wie viel war es tatsächlich?

Christoph Kaserer, Professor für Finanzmanagement und Kapitalmärkte: Es war natürlich ein deutlich niedriger Betrag. Am Anfang war es so, dass der Staat durch sehr hohe Summen, die insbesondere dafür da waren, um Bankverbindlichkeiten zu garantieren, versuchte, den Markt zu stabilisieren. Es ging da ja um ein Höchstvolumen von 700 Milliarden Euro. Aber es war von vornherein klar, dass das niemals eins zu eins in Verluste münden wird.

Wir können heute natürlich noch keinen Schlussstrich ziehen, aber die Größenordnung über echte Verluste, die für den deutschen Steuerzahler eingetreten sind, liegt etwa bei 40 bis 60 Milliarden. Das ist wohl die beste Schätzung, die man heute abgeben kann.

radioWelt: Ziel des Staates war es damals, die Kosten möglichst gering zu halten durch die Gründung dieser Bad Banks. Hat das funktioniert? Wäre es andernfalls noch viel teurer geworden?

Prof. Christoph Kaserer: Ja und nein. Zuerst mal muss man sagen, dass das Bad Bank-Modell kein Erfolgsmodell war, weil es ja nur von zwei Banken, nämlich der Hypo Real Estate und der WestLB in Anspruch genommen wurde. Alle anderen haben das nicht getan, weil eben aus Sicht der Banken die Bedingungen nicht besonders vorteilhaft waren.

Ich glaube, für den Fall der Hypo Real Estate war es das richtige Modell. Hätte man von vornherein dieses Bad Bank-Modell etwas großzügiger angelegt, dann hätten vielleicht auch andere Banken noch davon profitieren können - und die eine oder andere hätte sich dann möglicherweise auch schneller erholt. Aber insgesamt würde ich sagen: Es war die richtige Antwort. Sie hat allerdings nicht so viel geholfen, wie man ursprünglich dachte.

radioWelt: Faule Kredite, sogenannte toxische Papiere, sollten in die Bad Banks ausgelagert werden, damit risikofreudige Investoren die dann kaufen. Hat das denn geklappt? Wer kauft denn solche Papiere?

Prof. Christoph Kaserer: Das ist alles nur eine Frage des Preises. Grundsätzlich klappt das. Aber die Frage ist: Wie weit müssen sie mit dem Preis runtergehen? Es ist heute so, dass die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung, die hinter diesen Bad Banks steht, mittlerweile einen Fehlbetrag von 21 Milliarden Euro aufzuweisen hat. Und dieser Fehlbetrag resultiert eben genau daraus, dass man diese Papiere zu Preisen verkaufen musste, die eben unterhalb dieses Buchwertes lagen. Davon war aber von Vorneherein auszugehen. Insofern würde ich schon sagen, dass die Leute, die dort die Arbeit gemacht haben, eine gute Arbeit gemacht haben. Aber die Verluste waren einfach nicht zu vermeiden.

radioWelt: Und wo sind diese Papiere dann gelandet? Im Inland, im Ausland, ganz gemischt?

Prof. Christoph Kaserer: Ganz gemischt. Die sind überall bei Investoren, sehr viele bei Finanzinvestoren auf der ganzen Welt gelandet. Viele sind auch mittlerweile einfach ausgelaufen, weil diese Papiere ja eine begrenzte Laufzeit haben. Das lässt sich nicht genau sagen.

radioWelt: Sie haben vorhin schon gesagt: Nicht alle Banken sind diesen Weg gegangen. Die BayernLB zum Beispiel, die Bayerische Landesbank, hat es auch anders gemacht. Die hat also keine externe Bad Bank gegründet, sondern hat ihren "Finanzmüll" intern aufgeräumt. Ist denn das gelungen?

Prof. Christoph Kaserer: Ja, auch bei der BayernLB kann man noch keinen endgültigen Strich machen, aber man muss eben auch schon sehen, dass von den zehn Milliarden, die der Freistaat Bayern in die Bank investiert hat, mittlerweile etwa fünf Milliarden wieder zurück geflossen sind. Und bei den restlichen fünf Milliarden ist es ja so, dass der Freistaat Bayern einen Gegenwert hat: das ist eine 75-prozentige Beteiligung an der BayernLB, immerhin eine Bank mit etwa elf Milliarden Euro Eigenkapital. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass man am Ende bei der BayernLB wird sagen können, dass es für den Steuerzahler ohne große Verluste ausgegangen ist.

radioWelt: Als Folge der Finanzkrise ist die Bankenaufsicht in Deutschland verschärft worden. Wie viel bringt das?

Prof. Christoph Kaserer: Man muss sich vergegenwärtigen: Die Finanzmarktkrise war eine extreme Liquiditätskrise. Es war nicht so, dass die Banken von heute auf morgen kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr hatten. Aber sie haben niemanden mehr gefunden, der bereit war, ihnen Geld zur Verfügung zu stellen. Und sie brauchen in dieser Situation jemanden, der dann sozusagen einspringt. Und zum damaligen Zeitpunkt konnte das nur der Staat machen.

Wir haben heute sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene beispielsweise über den Restrukturierungsfonds (Single Resolution Board) Einrichtungen, die genau dafür Geld ansammeln über die Bankenabgabe, und die dann - sollte eine solche Krise wieder eintreten - einspringen können. Insofern bin ich guter Dinge, dass bei der nächsten Krise die Verluste für den Steuerzahler deutlich niedriger sein werden.

radioWelt: Das Image der Banken und auch der Finanzbranche hat ja extrem gelitten damals. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich am Verhalten der Banker etwas geändert hat in den letzten zehn Jahren?

Prof. Christoph Kaserer: Ja definitiv. Man muss einfach sehen: die Geschäftsmodelle der europäischen Banken haben sich grundlegend verändert - im Unterschied etwa zu den amerikanischen Banken. Allerdings hatte das auch einen sehr hohen Preis: Der Preis ist fehlende Produktstabilität. Wir sind heute in einer Situation, wo viele europäische Banken, allen voran beispielsweise eine Deutsche Bank und eine Commerzbank, ihre Kapitalkosten nicht mehr verdienen. Das ist etwas, was sehr unerfreulich bzw. sogar gefährlich ist und worüber wir nicht froh sein können. Aber die grundlegende Ursache dafür ist eben die vollkommene Veränderung der Geschäftsmodelle. Insofern hat sich hier sehr viel verändert.

radioWelt: Die Deutsche Bank ist gerade extrem angeschlagen, auch die Commerzbank steht da nicht besonders gut da. Würde denn Deutschland nochmal so eine Bankenkrise überstehen?

Prof. Christoph Kaserer: Ja, das ist überhaupt nicht das Thema. Selbst wenn diese 40 bis 50 Milliarden Verluste eintreten, dann reden wir ja über zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Deutschland würde das überstehen. Nur die Hoffnung, die ich begraben möchte, ist die, dass - sollte eine solche Krise wieder eintreten - es gänzlich ohne Eingriffe des Staates und damit auch ohne Risiken des Steuerzahlers abginge. Das wird nicht passieren. Dafür sind die Risiken und die Haftungssummen, um die es da geht, einfach zu groß.

radioWelt: Sie sagen es so, als ob die nächste Krise nur eine Frage der Zeit ist. Habe ich das richtig verstanden?

Prof. Christoph Kaserer: Ja das ist natürlich nur eine Frage der Zeit, denn wir haben 500 Jahre Bankengeschichte hinter uns und wir hatten ständig Bankenkrisen überall auf der Welt. Damit will ich nicht sagen, dass die nächste Bankenkrise unmittelbar vor der Tür steht. Ganz im Gegenteil. Aber irgendwann wird sie wiederkommen. Das liegt einfach am Geschäftsmodell der Banken.