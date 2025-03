10.000 Menschen aus Bayern bei bundesweitem IG Metall-Aktionstag

Wirtschaftskrise. Ukraine-Krieg. Zölle. Stellenstreichungen. Dazu der Umstieg auf die E-Mobilität. Die Liste der aktuellen Herausforderungen ist lang. Wie man sie am besten meisten könnte – da hat die IG Metall eine klare Vorstellung. Die Gewerkschaft hat einen umfassenden Forderungskatalog an die kommende Bundesregierung formuliert. Mit einem bundesweiten Aktionstag am Samstag will die Gewerkschaft ihren Anliegen Nachdruck verleihen – und für den Erhalt von Arbeitsplätzen und Deutschlands Rolle als Industrie-Standort demonstrieren.

10.000 Demo-Teilnehmer aus Bayern

Laut der IG Metall Bayern handelt es sich um "einen der größten Aktionstage der letzten Jahrzehnte", so Gewerkschafts-Pressesprecher Timo Günther. Insgesamt werden um die 200 Busse in die Demo-Städte fahren: nach Frankfurt und Leipzig etwa, allem voran aber nach Stuttgart. Allein hier werden am Samstag um die 30.000 bis 35.000 Beschäftigte aus der Metall- und Elektroindustrie erwartet.

In Bayern beteiligen sich laut IG Metall Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus allen Regionen an dem bundesweiten Aktionstag. So fahren etwa allein aus Nürnberg um die 20 Busse nach Stuttgart. An Bord sind unter anderem Beschäftigte des kriselnden Autozulieferers ZF. Bei dem läuft am Standort Nürnberg aktuell ein Stellenabbau – der Betriebsrat fürchtet gar, dass mittel- bis langfristig der ganze Standort von ZF in Gefahr sein könnte.

Forderungskatalog "zum Erhalt unseres Industrielands"

Ein Zeichen setzen will die IG Metall mit dem bundesweiten Aktionstag vor allem in Richtung der neuen Bundesregierung. Am Donnerstag hatten die Koalitionsgespräche zwischen der Union und der SPD begonnen. Die Aktion der IG Metall steht unter dem Motto "Mein Arbeitsplatz. Unser Industrieland. Unsere Zukunft".

Der bayerische IG Metall-Chef Horst Ott sagt: "Viele Industriebeschäftigte sorgen sich um die Zukunft ihrer Arbeitsplätze. Die kommende Bundesregierung muss entschlossen die Bedingungen für unsere Industriearbeitsplätze verbessern, die Kosten dafür fair verteilen und soziale Sicherheit im Wandel garantieren". Was die Gewerkschaft unter anderem konkret fordert, damit Deutschland ein Industrieland bleibe: ein Bekenntniss der Arbeitgeber zu Standorten und Investitionen, eine Entlastung energieintensiver Unternehmen und weniger Bürokratie.

Petition "Zukunft statt Kahlschlag!"

Außerdem hat die IG Metall eine Petition unter dem Namen "Zukunft statt Kahlschlag!" gestartet. Damit will die Gewerkschaft eigenen Angaben zufolge Alarm schlagen für Investitionen, eine bessere Infrastruktur und gegen Arbeitsplatzvernichtung, Standortschließungen und Verlagerungen. Die Petition richtet sich an alle Parteien im Bundestag sowie die Arbeitgeber. "Der Wohlstand ist in Gefahr", so die IG Metall. Und das bedrohe nicht nur Existenzen, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt.