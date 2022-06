10.000 Beschäftigte in Bayerns Brauereien bekommen mehr Geld

Die Brauereibeschäftigten erhalten rückwirkend zum März dieses Jahres 4,1 Prozent mehr Geld. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilt, sieht der Tarifabschluss vor, dass die Löhne um 3,6 Prozent steigen und das Urlaubsgeld von 414 auf 660 Euro.

Mehr Geld für rund 10.000 Beschäftigte in Bayern

In Oberfranken, dem Regierungsbezirk mit der weltweit höchsten Brauereidichte, gilt die neue Vereinbarung für rund 98 Brauereien mit insgesamt 2.000 Beschäftigten. Bayernweit erhalten mit dem neuen Tarifabschluss rund 10.000 Beschäftigte mehr Geld.

"Von der Kulmbacher Brauerei bis hin zu Scherdelbräu in Hof – wir haben in der Region überregional bekannte Marken, aber auch viele mittelständische und kleine Betriebe. Nach Rückgängen in der ersten Corona-Phase wird längst wieder unter Volllast gebraut", sagt Michael Grundl, Geschäftsführer der NGG-Region Oberfranken.

Gegen den Trend: Absatz von Bier in Bayern steigt

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes seien Bayerns Brauereien besser durch die Pandemie gekommen als Betriebe in anderen Bundesländern: Während der Bierabsatz im bundesweiten Schnitt im vergangenen Jahr um 2,2 Prozent sank, verzeichnete der Absatz im Freistaat ein Plus von 2,1 Prozent.

Brauereien verzeichnen teils höhere Absätze als vor der Pandemie

Die Gewerkschaft NGG sieht die Branche trotz aktuell steigender Rohstoffpreise im Zuge des Ukraine-Kriegs für die kommenden Monate gerüstet. Stark besuchte Biergärten, die Rückkehr der Volksfeste, ein wachsendes Exportgeschäft: "Manche Brauereien verzeichnen schon jetzt höhere Absätze als vor der Pandemie", so Vertreter der Gewerkschaft. Hinzu kommen steigende Umsätze mit alkoholfreien Sorten, Biermischgetränken und Limonaden.

Mit der Lohnerhöhung erhielten die Beschäftigten einen fairen Anteil an den guten Geschäften ihrer Branche. Auch Auszubildende profitieren von dem neuen Tarifvertrag: Sie erhalten pro Ausbildungsjahr 70 Euro mehr im Monat.

Streik "in letzter Minute" verhindert

Durch die Einigung im Tarifstreit sei ein flächendeckender Streik "in letzter Minute" verhindert worden, heißt es bei der Gewerkschaft NGG. Die Gewerkschaft hatte mit Engpässen bei der Versorgung mit Bier gedroht - ausgerechnet zum Start der vielen Sommerfeste. Jetzt heißt es, der Abschluss zeige, dass die Brauwirtschaft eine Zukunft habe und für Nachwuchs- und Fachkräfte attraktiv bleibe. Schließlich sei der Job am Braukessel körperlich anstrengend – gerade das Drei-Schicht-System gehe an die Gesundheit.

Der Bayerische Brauerbund bewertet das Ergebnis weniger positiv. Auf die Personalkassen der Betriebe komme jetzt eine enorme Belastung in ohnehin schwierigen Zeiten zu, hieß es schon vor einigen Tagen. Gestiegene Preise für Energie oder Rohstoffe setzten den Brauereien zu. Der Tarifabschluss sei aber immer noch besser, als die Umsetzung der angekündigten Streikaktionen - verbunden mit Folgen für die Bierversorgung in Bayern.

Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende Februar kommenden Jahres.