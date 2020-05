1.-Mai-Demo in Corona-Zeiten: Digital statt auf der Straße

Es war ein Bild, wie man es sonst am 1. Mai nicht vom Münchner Marienplatz kennt: Wo normalerweise tausende Menschen den Tag der Arbeit feiern, war der Platz diesmal zu großen Teilen leer. Denn wegen Corona und den Einschränkungen hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zum ersten Mal seit mehr als 70 Jahren die offiziellen Straßen-Kundgebungen überall in Deutschland abgesagt.

Nur wenige Demonstranten auf der Straße

Nur einige hundert Menschen zogen am Vormittag durch die Münchner Innenstadt, um sich schließlich am Marienplatz einzufinden. Verschiedene linke Gruppierungen hatten die Veranstaltung angemeldet, in Nürnberg hatten die Behörden ebenfalls kleinere Kundgebungen genehmigt – auch diese waren aber keine Veranstaltungen des DGB.

Dessen offizielle Reden und Sprechchöre verlagerten sich stattdessen ins Netz. Auf seiner Internetseite feierte der DGB drei Stunden lang virtuell den Tag der Arbeit mit einem Livestream, Gesprächen, Musik und Grußbotschaften – auch aus Bayern. Alles unter dem Motto: "Solidarisch nicht alleine." Auch die Gewerkschaften Verdi und IG Metall beteiligen sich an der Aktion.

DGB Bayern fordert mehr Kurzarbeitergeld für schlecht bezahlte Berufe

Auch der Vorsitzende des DGB Bayern, Matthias Jena, hätte heute auf einer Kundgebung in Bamberg gesprochen. Dass nun alles ausfallen muss, bedauert er aber nicht. "Solidarität heißt in Zeiten von Corona: Abstand halten", wie er dem BR sagte.

Das Wichtigste sei nun, "dass wir zusammenhalten und den Menschen helfen, die schlecht verdienen". Als Beispiel nennt der DGB-Vorsitzende die Kellnerin, die derzeit in der Regel nur auf 700 Euro Kurzarbeitergeld komme. "Davon können Sie in vielen bayerischen Städten nicht einmal die Wohnung bezahlen", so Jena.

Jena: Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent aufstocken

Er fordert deshalb, für bestimmte schlecht bezahlte Berufe das Kurzarbeitergeld aufzustocken – von derzeit 60 Prozent des Bruttolohns auf 80 Prozent. Die finanziellen Mittel dafür seien vorhanden, schließlich habe die Bundesagentur für Arbeit rund 26 Milliarden Euro Rücklagen gebildet.

Und Jena hofft, dass mit der Corona-Krise die systemrelevanten Berufe endlich die Anerkennung bekommen, die sie auch verdienen würden.