Wetter am Wochenende Wintereinbruch in Bayern

Wer jetzt schon die Sommerreifen aufgezogen hat, sollte am Wochenende vor allem in Südbayern besser auf das Auto verzichten. Denn der Winter kehrt noch einmal mit Dauerfrost und Schneefall zurück.

In der Nacht auf Samstag wird es kalt in Bayern. Im nördlichen Franken und dem östlichen Mittelgebirgsraum sind am Samstag Temperaturen von minus ein bis minus sechs Grad zu erwarten. In Schwaben und Niederbayern gibt es am Samstag noch keinen Frost, hier können sich die Menschen noch über verhältnismäßig milde sechs Grad freuen.

Dauerfrost am Sonntag

Am Sonntag erwischt der Dauerfrost dann jedoch ganz Bayern mit bis zu minus fünf Grad. Lediglich am Bodensee sind auch am Sonntag noch Plusgrade zu erwarten. In den Nächten bis Dienstag wird es bei minus drei bis minus acht Grad gefrieren – in Mittelgebirgstälern sogar bei bis zu minus 12 Grad.

Ab Samstag Schneefall

Ab der Nacht auf Samstag ist außerdem mit Schneefall zu rechnen. "Sonntag Früh werden Teile Südbayerns weiß sein", prognostiziert BR-Wetterexperte Christian Lorenz. Ab Sonntag sollte es dann allerdings wieder weitestgehend trocken sein. Und ab Dienstag werden auch die Temperaturen wieder milder.

Auslese bei den Insekten

Der Meteorologe von WetterOnline, Jürgen Vollmer, sieht jedoch auch einen Vorteil in dem kommenden Wetterumschwung: durch die frühlingshaften Temperaturen der letzten Tage wurden Zecken, Mücken und Fliegen aus ihrem Unterschlupf gelockt. "Und wenn jetzt sehr schnell wieder kalte Temperaturen eintreffen, wenn wieder sehr schnell Frost eintritt, dann haben die nicht genug Zeit, sich wieder in Sicherheit zu bringen. Das heißt, da wird eine richtige Auslese stattfinden. Nach dieser Kältewelle werden wir wahrscheinlich in diesem Jahr nicht ganz so sehr unter diesen Plagegeistern zu leiden haben", so Vollmer.

Ein richtiges Winter-Wochenende vor dem Frühling

An der Lawinengefahr wird sich nach Auskunft des Lawinenwarndienstes vom Donnerstag durch den Neuschnee wenig ändern. In den gesamten bayerischen Alpen herrscht Warnstufe zwei von fünf. Also bleibt den Menschen in Bayern wohl nichts anderes übrig, als das Beste aus diesem winterlichen Wochenende zu machen. Gerade der Sonntag eignet sich hervorragend für einen Winter-Spaziergang und wer bisher noch nicht dazu gekommen ist, der sollte an diesem Wochenende noch einmal zum Skifahren gehen, bevor endgültig der Frühling kommt.