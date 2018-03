Aalen Wildschwein verirrt sich in Krankenhaus und wurde erlegt

Ein Wildschwein verirrte sich in Aalen in das Ostalb-Klinikum. Von dort ließ es sich aber nur mühsam nach draußen treiben. Es machte keine Anstalten, in den Wald zurückzukehren. Um Menschen nicht zu gefährden, wurde es erschossen.

Ein Wildschwein hat sich in das Ostalb-Klinikum in Aalen verirrt - und ist von einem Polizisten erschossen worden. Das Borstentier sei am Dienstag durch den Haupteingang in das Krankenhaus spaziert und habe keine Scheu vor Menschen gezeigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Stoisches Widlschwein ließ sich schwer vertreiben

Es habe sich nur schwer aus dem Gebäude vertreiben lassen und anschließend keine Anstalten gemacht, wieder in den Wald zurückzukehren. Das Tier sei eine Gefahr für Menschen und Straßenverkehr gewesen und mit Zustimmung des örtlichen Jagdpächters erlegt worden.

Verhalten bei einer Begegnung mit einem Wildschwein

Wildschweine können auf unterschiedliche Arten eine Menge Schaden anrichten. Zum Beispiel auf Straßen, die durch Wälder führen. Immer häufiger kommt es zu Zusammenstößen zwischen Tieren und Autofahrern - ein Blechschaden ist dabei garantiert. Im schlimmsten Fall werden aber auch Menschen verletzt, denn die Kollision mit einem zentnerschweren Wildschwein hat eine Wucht vergleichbar der mit einem Nashorn.

Wildschweine können aggressiv werden. Dann sind sie durchaus auch für Menschen gefährlich. Jetzt, wo die Felder abgerntet sind, sind viele Wildtiere hungrig auf der Suche nach neuen Futterquellen, vor allem Wildschweine. Da können sie auch schon bis in die Städte kommen.

Begegnung im Wald

Im Wald sind die Chancen größer, dass eine Begegnung mit den starken Tieren glimpflich abgeht. Haben die Wildschweine eine ausreichende Fluchtdistanz zur Verfügung, werden sie in der Regel die Flucht vorziehen. Anders kann es aussehen, wenn man auf eine Wildschweinmama mit ihren Kindern trifft.

Begegnung in der Stadt

In der Stadt jedoch fühlen sich Wildschweine häufig in die Enge getrieben. In jedem Fall sollte man sich ihnen dann nicht in den Weg stellen.

Auffallende Zeichen, dass es brenzlig werden kann, sind: Schnaufen durch die Nase, aufgestellter Schwanz und Zähneklappern. Dann empfiehlt Torsten Reinwald vom deutschen Jagdverband in der Augsburger Allgemeinen: "Ist man in eine derartige Situation geraten, hilft in den meisten Fällen nur noch großmachen und in die Hände klatschen - sich mit allen Mitteln bemerkbar machen. Normalerweise verzieht sich dann das Wildschwein."

