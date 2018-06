Deutscher Wetterdienst warnt Unwetter: Wieder Starkregen und Gewitter in Bayern

Unwetter haben wieder Polizei und Feuerwehr in Bayern beschäftigt. Besonders heftig traf es am Nachmittag die Oberpfalz. In Regensburg musste ein sogenanntes Holi-Festival kurzfristig abgesagt werden.

Statt bunter Farbbeutel gab es graue Regenschauer: Das Unwetter machte den Veranstaltern des Farbgefühle-Festivals in Regensburg einen Strich durch die Rechnung. Die rund 3.000 Besucher mussten wieder nach Hause gehen. Besonders heftig tobte sich das Unwetter am Nachmittag nicht nur hier, sondern in der ganzen Oberpfalz aus. Die Einsatzkräfte mussten 50 Mal wetterbedingt ausrücken. Meistens waren Keller vollgelaufen oder Straßen überspült. Vor allem auf den regennaßen Autobahnen A6, A93 und A3 kam es zu Unfällen. Insgesamt krachte es in der Oberpfalz zehn Mal. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Oberfranken kam nach Polizeiangaben am Nachmittag zunächst glimpflich davon. Rund 20 Keller waren bei Gewittern in der Region um Hof vollgelaufen, größere Überschwemmungen blieben aber aus. Auf der A 70 und der A 72 gab es jeweils einen kleinen Unfall. Die Fahrzeuge sollen bei dem starken Regen zu schnell unterwegs gewesen sein, vermutet die Polizei.

Auch in der Oberpfalz kam einiges an Regen vom Himmel. Hier sind bisher aber noch keine größeren Schäden bekannt. Auch in den niederbayerischen Bereichen Hienheim, Riedenburg und Saal an der Donau gab es starke Schauer. Größere Überschwemmungen bleiben aber noch aus. In Mittelfranken waren bis zum späten Nachmittag nach Polizeiinformationen keine nennenswerten Unwetterschäden bekannt.