Überlastung und Überstunden Wie unterbesetzt Bayerns Polizei ist

Die Sicherheit der Bürger und Investitionen in den Polizeiapparat sind zentrale Versprechen der CSU. Die Realität sieht allerdings anders aus. In Bayern ist de facto fast jede zehnte Stelle bei der Polizei unbesetzt. Das liegt auch an vielen Sonderaufgaben.

Laut einer einer Antwort des Innenministeriums auf eine SPD-Anfrage waren zu Beginn des Jahres 9,7 Prozent der Stellen im bayerischen Polizeidienst nicht besetzt – in absoluten Zahlen heißt das: fast 2.700 Polizistinnen und Polizisten fehlen im Freistaat, kritisiert die SPD im Bayerischen Landtag. Ihr Fraktionschef, Markus Rinderspacher, moniert, entgegen der großspurigen Ankündigungen der Staatsregierung habe sich die Situation in den Polizeiinspektionen im Freistaat Bayern im Durchschnitt eben nicht verbessert.

Personal ist nicht einsetzbar

Die Unterbesetzung ergibt sich aus dem Unterschied zwischen der eingeplanten Soll-Stärke und der verfügbaren Personalstärke. Entscheidend ist also einerseits, wie viele Polizisten jedem Polizeipräsidium zugeordnet sind – und wie viele dort tatsächlich zur Arbeit erscheinen. Laut Innenministerium könne man hier aber nicht von unbesetzten Stellen sprechen. Wörtlich heißt es in der Stellungnahme: "Das Personal [war] zum Erhebungszeitpunkt [...] lediglich nicht auf der Stammdienststelle einsetzbar [...]".

Fast zwei Millionen Überstunden

Die Polizeigewerkschaften zeichnen ein etwas differenzierteres Bild. Zwar habe die Politik in der vergangenen Jahren reagiert und zu den erhöhten Einstellungszahlen zusätzliche Stellen geschaffen. Allerdings seien auch zahlreiche neue Aufgaben dazu gekommen. Die Beamtinnen und Beamten auf den Polizeiinspektionen bekämen das Fehlen von Personal durchaus zu spüren, so Rainer Nachtigall, der bayerische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft.

Polizisten in Sonderaufgaben gebunden

Dies zeige sich zum Beispiel an den fast zwei Millionen Überstunden, die die Polizisten in Bayern angesammelt hätten. Wörtlich sagte er dem Bayerischen Rundfunk: "Die Kollegen merken jeden Tag, dass sie mehr Personal bräuchten". Das bestätigt auch Peter Schall, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. "Das Personal als solches ist da, es ist aber nicht verfügbar". Das liege unter anderem an sogenannten Langzeitabordnungen, bei denen Polizisten aus den Dienststellen für Sonderaufgaben abgezogen werden, so Schall.

Vor allem Oberbayern ist betroffen

Aus den Zahlen des Innenministeriums geht hervor: Besonders auffällig ist die Unterbesetzung im nördlichen Oberbayern, wo fast zwölf Prozent der Stellen vakant sind – aber auch in den Polizeipräsidien in Mittelfranken, Nordschwaben und Oberfranken fehlt rein rechnerisch mehr als jeder zehnte Polizist. Die SPD im Bayerischen Landtag fordert eine realistische Personalaufstockung bei der bayerischen Polizei. Die hat inzwischen fast zwei Millionen Überstunden angesammelt – ein Zeichen, so Rinderspacher, für die Belastung der bayerischen Polizisten.