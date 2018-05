Umweltschutz Wie Mikroplastik in Bayerns Seen und Flüsse kommt

Einweggeschirr, Strohhalme, Wattestäbchen und Ballonhalter aus Plastik sollen in der Europäischen Union verboten werden, um Umwelt und Meere besser zu schützen. Das hat die EU-Kommission in Brüssel heute bestätigt. Aber ist nur das Einweg-Geschirr schuld? Woher Mikroplastik in Flüssen und Seen kommt.

Trübe und grau fließt der Inn in der Nähe von Rosenheim. Das ist typisch hier, der Fluss bringt viel Sand und Schlamm aus den Bergen mit. Aber nicht nur: wer genau nachschaut, findet auch: Mikroplastik. Die Biologen Martin Löder und Isabella Schrank spüren auf, was das Auge übersieht. Am Ufer bohren die Forscher eine Eisenröhre in den Schlamm und holen sich damit Sedimentproben. Später steigen sie noch auf eine Brücke, und lassen ein trichterförmiges Netz mit winzig kleinen Löchern ins Wasser.

Die schlammige Brühe, die hängen bleibt, spülen sie in ein Weckglas. So wie hier waren die beiden Forscher von der Uni Bayreuth schon an vielen Orten unterwegs, in Bayern und in anderen Bundesländen, in Flüssen und Seen. Im Labor haben sie die Proben gespült, gerührt, gereinigt – und am Ende unter ein Spezialmessgerät gelegt, das Plastikteile erkennt.

"Hauptsächlich finden wir Polyethylen und Polypropylen, das sind die Polymer-Sorten, die auch größten Marktanteil haben, auch im Verpackungsbereich, also acuh bei Einwegverpackungen." Isabelle Schrank, Biologin

Vergessener Picknickteller aus Plastik? Wird zu Mirkoplastik!

Mikroplastik nennt man Kunststoffstückchen, die kleiner als fünf Millimeter sind. Manche sind mit dem Auge erkennbar, manche kleiner als ein Staubkorn. Das meiste davon entsteht aus Müll, der in der Umwelt landet. An einem Hang im Inntal hat vielleicht vor zehn oder zwanzig Jahren jemand nach einem Picknick einen Plastikteller vergessen. Der Wind weht ihn in einen Busch, er bleibt hängen, die Sonne scheint drauf, das UV-Licht macht das Plastik mürbe, ein Regenguss spült ihn später in den nächsten Bach. Wellen und Wind rütteln weiter an an dem zerknautschten Teller – und eine Ecke bricht ab, die zerbricht wieder und am Ende bleiben hundert, tausende kleine Teilchen. Dazu kommen Plastikteilchen, die wir zu Hause in den Abfluss spülen: Fasern von Fleece-Kleidung aus der Waschmaschine, Abrieb von Tupperdosen. Martin Löder hat vor einigen Jahren all das im von Kläranlagen gefunden – und längst nicht alle filtern es raus:

"Es ist unser tägliches Leben mit Plastik, was da in den Kläranlagen rauskommt. Jeder hat sein Schneidbrettchen aus Plastik, Messergriff, Kinderteller sind aus Plastik. Das geht alles in die Kläranlage, vorher schon in der Spülmaschine, da ist auch Abrieb. Das Plastik verlässt mit dem anderen Dreck die Spülmaschine und kommt in die Kläranlage." Martin Löder, Biologe

Keine hohen Werte im Wasser

Auch die berüchtigten Kügelchen aus Peeling-Cremes sind dabei, aber die machen nicht die Masse aus. In Flüssen und Seen treiben v.a. Bruchstücke von größerem Plastikmüll. Die Werte sind nicht hoch: Mal fischen die Biologen nur ein oder zwei Teilchen aus einem Kubikmeter Wasser, mal 200. Ein Kubikmeter – das ist so viel Wasser wie in zwei Badewannen passt. D.h. wenn wir zu Hause unsere Wanne mit einem alten Plastikschwamm putzen und uns danach ein Bad einlassen, schwimmt da wohl ähnlich viel Mikroplastik drin. "Plastikverseucht" sind unsere Flüsse also nicht.

Aber was macht Mikroplastik mit Tieren? Der Frage gehen inzwischen viele Forscher nach, auch die Biologen in Bayreuth. Im Bayreuther Labor züchten die Biologen Wasserflöhe, füttern sie mit Plastik und untersuchen sie wenige Tage später unterm Mikroskop. Wie reagieren sie auf die unerwünschte Nahrungsergänzung? Verstopft das Plastik ihre Verdauungsorgane? Oder scheiden sie es einfach aus, wie ein Mensch einen Kirschkern? Wachsen sie langsamer, sind sie weniger fit?

Gefahr für Tiere: Muscheln lagern Mikroplastik ein

Bisher haben die Forscher bei Wasserflöhen keine gravierenden Einschränkungen gefunden. Aber andere Tiere leiden mehr: Muscheln, die das Wasser, in dem sie leben, regelrecht filtrieren, lagern Mikroplastik in ihn Muskelfleisch ein. Und das entzündet sich dann. Bei Salzwassermuscheln haben das Versuche in Bremerhaven gezeigt – wie Süßwassermuscheln reagieren, dazu laufen auch in Bayern mehrere Versuche. Das zeigt: jedes Tier reagiert anders. Inzwischen laufen auf der ganzen Welt Versuche, mit Muscheln, Fischen, Würmern, Schnecken - für allgemeine Aussagen ist es zu früh.

Klar ist: bisher sind die Mengen an Mikroplastik im Seen und Flüssen eher gering. Aber am Ende landet alles im Meer, wo Strömungen dafür sorgen, dass in manchen Buchten Regionen schon eine regelrechte Plastikbrühe schwimmt. Und: Es gibt viel Müll in der Umwelt, der die nächsten Jahrzehnte noch kleingerieben in Landschaft und Flüssen landen wird.