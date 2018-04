jetzt red i in Manching Wie gelingt eine bessere Asylpolitik?

Schon ab Herbst soll es in ganz Deutschland zentrale "Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungszentren" geben. Vorbild für diese so genannten Anker-Zentren ist das Transitzentrum in Manching bei Ingolstadt.

Struktur im Transitzentrum Manching

Transitzentrum Manching/Ingolstadt

In der ehemaligen Kaserne leben rund 1.000 Menschen - vor allem Asylbewerber aus Nigeria, Afghanistan und der Ukraine. Sie alle gelten als Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern oder mit geringer Bleibeperspektive. Außerdem arbeiten in Manching bereits seit zwei Jahren Beamte des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), der zentralen Ausländerbehörde, des Sozialamts und des Verwaltungsgerichts an einem Standort. Hier soll auch ein neues Landesamt für Asyl untergebracht werden.

Beschleunigte Verfahren

Das politische Anliegen der CSU: Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive sollen gar nicht mehr auf die Kommunen verteilt werden. Die Fachbehörden direkt vor Ort bestimmen über die die weitere Vorgehensweise. Die Hoffnung: mehr Akzeptanz bei der Bevölkerung.

"Wir haben sehr positive Erfahrungen gemacht mit den beschleunigten Verfahren in Manching und in Bamberg und vor allen Dingen alle Behörden dort zu konzentrieren. Das heißt, dass dann in dieser Einrichtung sowohl die Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wie auch die der zuständigen Ausländerbehörden und dann alles weitere was notwendig ist, bis hin zum Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, alles in diesem Zentrum stattfinden kann." Joachim Herrmann, Innenminister Bayern

Spannungen durch Abschottung?

Kritik an den Transitzentren kommt von der Opposition und Organisationen wie der Caritas, die seit jeher stark in der Flüchtlingshilfe engagiert ist. Integration sei während des Verfahrens kaum möglich, da Asylbewerber in den Transitzentren nicht arbeiten, keine Deutschkurse besuchen und ihre Kinder normalerweise nicht in reguläre Schulen gehen dürfen. Außerdem leben sie abgeschottet von der Bevölkerung. Spannungen blieben da nicht aus.

"Herr Seehofer will bundesweit sogenannte Ankerzentren nach bayrischem Muster einrichten. In diesen Zentren werden Flüchtlinge oft über viele Monate kaserniert und abgeschottet, sie haben keinerlei Privatsphäre, es gibt keinen Zugang zu Rechtsberatung und Integrationsmaßnahmen. Frauen und Kinder leiden besonders. Meine Position: Asylverfahren müssen rechtsstaatlich und menschenwürdig ablaufen. Die maximale Aufenthaltsdauer in Erstaufnahmen sollte nicht länger als 3 Monate sein, Voraussetzung sind zügige Asylverfahren und Rechtsschutz." Margarete Bause, Bundestagsabgeordnete Bündnis 90 / Die Grünen

Ihre Meinung ist gefragt!

Sind Transitzentren die Lösung? Oder das Problem? Muss Integration nicht für alle Flüchtlinge, unabhängig von ihrer Bleibeperspektive, möglich sein? Und wie können abgelehnte Flüchtlinge leichter abgeschoben werden?

Auf dem "jetzt red i"- Podium stellen sich der bayerische CSU-Innenminister Joachim Herrmann und die Grünen-Politikerin Margarete Bause den Fragen, Wünschen, Forderungen und Beschwerden der BR-Zuschauer.

Die Moderatoren von jetzt red i

Vera Cornette und Tilmann Schöberl freuen sich auf die Diskussion. Sie können sich jederzeit auch online beteiligen: Schreiben Sie Ihre Meinung als E-Mail an jetztredi@br.de oder unter www.facebook.com/BR24.