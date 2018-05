Caroline Kanter, Adenauer-Stiftung in Rom: Wie geht es in Italien weiter?

Überraschung in Rom. Es gibt keine neue Regierung. Die fünf Sterne und die Lega stehen in den Startlöchern, aber nun haben die beiden Parteien keinen potenziellen Ministerpräsidenten mehr. Der Kompromisskandidat Conte hat gestern Abend zurückgezogen. Zuvor hatte es Schwierigkeiten mit der Kabinettsliste gegeben. Wie geht es weiter? Wir fragen Caroline Kanter, die das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom leitet.

Haben denn die Fünf Sterne und die Lega nicht das Recht, noch einmal einen Ministerpräsidenten zu nominieren und quasi einen zweiten Anlauf zu nehmen?

Na ja, das wäre ja schon der dritte oder vierte Anlauf im Grunde genommen. Über 80 Tage wurde ja über eine neue Regierung verhandelt, es sind unterschiedliche Optionen diskutiert worden; nicht nur zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega, sondern auch zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und der sozialdemokratischen Partei. Alle diese Bemühungen und Anstrengungen haben zu keiner Regierung geführt. Von daher ist es jetzt am Staatspräsidenten, einen Gegenvorschlag zu unterbreiten.

Aber es sieht erst einmal wieder nach großer Unsicherheit aus. Jetzt vielleicht eine Übergangsregierung, dann vielleicht Neuwahlen … Was könnten Neuwahlen denn überhaupt bringen?

Zunächst vielleicht noch mal kurz zu dieser Übergangsregierung. Dazu ist auch zu sagen, dass diese Übergangsregierung, und allen voran auch der designierte Premierminister, ja auch durch das Parlament bestätigt werden müssen. Und im Parlament haben ja die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega eine Mehrheit. Von daher ist auch abzuwarten, ob man dieser Übergangsregierung überhaupt in der Abgeordnetenkammer und im Senat das Vertrauen aussprechen wird.

Aktuelle Umfragen, dass die Fünf-Sterne-Bewegung relativ stabil liegt, also aktuell höchstwahrscheinlich ein ähnliches Wahlergebnis einfahren würde, wie das Anfang März der Fall war, wo sie 32 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen konnten, und dass die Lega in den vergangenen Wochen zusätzliche Zustimmung in der Bevölkerung erhalten hat. Also, die Lega geht eigentlich gestärkt aus diesem Regierungschaos hervor.

Die Fünf-Sterne-Bewegung will sich die Entwicklung eigentlich nicht gefallen lassen. Ihr Chef, Di Maio, hat schon mit einem Amtsenthebungsverfahren gedroht, und zwar dem Präsidenten. Wie realistisch ist das?

In der Tat hat Luigi di Maio das gestern Abend angekündigt. Er bezieht sich dabei auf den Artikel 90 der italienischen Verfassung. Also, das wäre ein Novum in Italien, dass man den Staatspräsidenten aus dem Amt entlassen würde. Es ist ein langwieriger und sehr komplizierter Prozess, in den das italienische Parlament und aber auch das italienische Verfassungsgericht involviert ist. Also, aus jetziger Perspektive würde ich das eher als unrealistisch sehen. Aber es zeigt, wie die Stimmung hier im Land ist und hoch die Frustration dieser beiden Wahlgewinner, also sprich der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung ist, und ihre Kritik, ja, an den italienischen Institutionen und am italienischen politischen System.